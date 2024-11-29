موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد استقلال طهران في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة

يواجه الأهلي السعودي نظيره استقلال طهران الإيراني في الجوله السادسة من دوري أبطال أسيا للنخبة 2024/2025، وذلك على ملعب الجوهرة المشعة.

تأتي تلك المباراة في ظل احتلال الأهلي المركز الأول في مجموعة دوري أبطال آسيا 2024/2025 بعد تحقيق 15 نقطة من خمس مباريات.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الأهلي واستقلال طهران في الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة.

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جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة

ما موعد مباراة الأهلي واستقلال طهران في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025؟

موعد مباراه الأهلي واستقلال طهران في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024/2025 هو يوم الإثنين 2 ديسمبر 2024 على ملعب الجوهرة المشعة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت السعودية، الثامنة مساء بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واستقلال طهران في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025؟

تذاع مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة على شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، تنقل داخل المملكة أيضًا عبر قنوات SSC السعودية.

لهواة البث المباشر يمكن متابعة المباراة عبر تطبيق TOD وداخل المملكة عبر شاهد.

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