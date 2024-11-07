موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الاتحاد السكندري في الدوري المصري 2024-2025 والقنوات الناقلة...

يستضيف النادي الأهلي نظيره الاتحاد السكندري في الدوري المصري 2024-2025 وسط رغبات متشابهة من الفريقين.

الأهلي يريد استمرار البدء بقوة في الدوري المصري الذي حقق لقبه 44 مرة ويسعى للقب رقم 45 في تاريخه.

بينما الاتحاد فيطمح لمواصلة البداية الرائعة في الجدول وهو الذي حقق فوزين من أول مباراتين في الدوري المصري 2024-2025.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري المصري 2024-2025 والقنوات الناقلة.

ما موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري المصري 2024-2025؟

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري المصري 2024-2025، هو يوم الجمعة 22 نوفمبر 2024 على ملعب السلام.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري المصري 2024-2025؟

تذاع مباريات الدوري المصري عبر قنوات "أون تايم سبورتس"، ستجد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري المصري 2024-2025 على شاشتها.

شاهد البث المباشر لمباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري المصري 2024-2025

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالمباراة عن طريق منصات كورة بلس.