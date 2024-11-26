موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد البنك الأهلي في الدوري المصري 2024-2025 والقنوات الناقلة...

يحل النادي الأهلي ضيفًا على نظيره البنك الأهلي في الدوري المصري 2024-2025 وسط رغبات متشابهة من الفريقين.

الأهلي يريد استمرار البدء بقوة في الدوري المصري الذي حقق لقبه 44 مرة ويسعى للقب رقم 45 في تاريخه.

بينما البنك الأهلي فيطمح للانتصار الأول له في المسابقة المصرية، بعد الإخفاق في تحقيق أكثر من نقطة بأول 3 جولات.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة البنك الأهلي والأهلي في الدوري المصري 2024-2025 والقنوات الناقلة.

ما موعد مباراة البنك الأهلي والأهلي في الدوري المصري 2024-2025؟

موعد مباراة البنك الأهلي والأهلي في الدوري المصري 2024-2025، هو يوم الأحد 1 ديسمبر 2024 على ملعب أكاديمية الشرطة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة البنك الأهلي والأهلي في الدوري المصري 2024-2025؟

تذاع مباريات الدوري المصري عبر قنوات "أون تايم سبورتس"، ستجد مباراة البنك الأهلي والأهلي في الدوري المصري 2024-2025 على شاشتها.

شاهد البث المباشر لمباراة البنك الأهلي والأهلي في الدوري المصري 2024-2025

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالمباراة عن طريق منصات كورة بلس.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب البنك الأهلي - الأهلي الأحد 1 ديسمبر 2024

17:00 مصر، 18:00 السعودية ONTIME SPORTS أكاديمية الشرطة

التشكيل المتوقع للأهلي أمام البنك الأهلي في الدوري المصري 2024-2025

من المتوقع أن يدخل المدرب مارسيل كولر المبارة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3