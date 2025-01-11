موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الجونة في الدوري المصري 2024-2025 والقنوات الناقلة...

يحل الجونة ضيفًا على النادي الأهلي في الدوري المصري 2024-2025 وسط رغبات متباينة من الفريقين.

الأهلي يريد استمرار حملته في الدوري المصري الذي يحمل لقبه وقد توج به من قبل في 44 مناسبة.

بينما الجونة فيطمح للفكاك من مراكز الهبوط مبكرًا وهو الذي يحتل المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري المصري.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة الأهلي والجونة في الدوري المصري 2024-2025 والقنوات الناقلة.

ما موعد مباراة الأهلي والجونة في الدوري المصري 2024-2025؟

موعد مباراة الأهلي والجونة في الدوري المصري 2024-2025، هو يوم الأربعاء 15 يناير 2025 على ملعب القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والجونة في الدوري المصري 2024-2025؟

تذاع مباريات الدوري المصري عبر قنوات "أون تايم سبورتس"، ستجد مباراة الأهلي والجونة في الدوري المصري 2024-2025 على شاشتها.

شاهد البث المباشر لمباراة الأهلي والجونة في الدوري المصري 2024-2025

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالمباراة عن طريق منصات كورة بلس.