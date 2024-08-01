موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد المقاولون العرب في الدوري المصري 2023-2024 والقنوات الناقلة...

يستضيف النادي الأهلي نظيره المقاولون العرب في الدوري المصري 2023-2024 وسط رغبات متباينة من الفريقين.

الأهلي يريد استمرار حملته لتحقيق لقب الدوري المصري بعدما غاب عن عديد الجولات بسبب المشاركات القارية المختلفة.

بينما المقاولون فيطمح لتحقيق أي نتيجة إيجابية لمساعدته في صراع تجنب الهبوط الذي يبدو قريبًا منه للغاية هذا الموسم.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري 2023-2024 والقنوات الناقلة.

ما موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري 2023-2024؟

موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري 2023-2024، هو يوم الأحد 4 أغسطس 2024 على ملعب القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري المصري عبر قنوات "أون تايم سبورتس"، ستجد مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري 2023-2024 على شاشتها.

شاهد البث المباشر لمباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري 2023-2024

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالمباراة عن طريق منصات كورة بلس.