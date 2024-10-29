تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري 2024-2025 والقنوات الناقلة...

سيستهل الأهلي مبارياته في الدوري المصري بمواجهة سيراميكا كليوباترا يوم السبت الثاني من نوفمبر 2022 في طريقه للحفاظ على البطولة التي يحمل لقبها 44 مرة.

وأعلنت رابطه الدوري المصري الممتاز نتائج قرعة الدوري المصري والتي أسفرت عن افتتاح الأهلي مبارياته أمام سيراميكا كليوباترا فريق المدرب أيمن الرمادي العنيد.

وكان الأهلي قد فاز على سيراميكا كليوباترا بصعوبة بالغة في كاس السوبر المصري بنتيجه هدفين لهدف حين سجل طاهر محمد طاهر هدفي المارد الأحمر بينما سجل فخري لاكاي هدف سيراميكا كليوباترا الوحيد.

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في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري 2024/2025 والقنوات الناقلة.

ما موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري 2024-2025؟

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري 2024-2025، هو يوم السبت 2 نوفمبر 2024 على ملعب القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية..

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري 2024-2025؟

تذاع مباريات الدوري المصري عبر قنوات "أون تايم سبورتس"، ستجد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري 2024-2025 على شاشتها.

شاهد البث المباشر لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري 2024-2025

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالمباراة عن طريق منصات كورة بلس.