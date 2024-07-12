موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد مودرن فيوتشر في الدوري المصري 2023-2024 والقنوات الناقلة...

يحل النادي الأهلي ضيفًا على نظيره مودرن فيوتشر في الدوري المصري 2023-2024 وسط رغبات متباينة من الفريقين.

الأهلي يريد العودة بقوة إلى الدوري المصري بعدما كسب العديد من النقاط في وسط اشتداد التنافس مع بيراميدز.

بينما مودرن فيوتشر حسن موقعه بشكل واضح خلال الأسابيع الأخيرة وبات في المركز الرابع ويريد الاستمرار في الصعود بالجدول

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة مودرن فيوتشر والأهلي في الدوري المصري 2023-2024 والقنوات الناقلة.

ما موعد مباراة مودرن فيوتشر والأهلي في الدوري المصري 2023-2024؟

موعد مباراة مودرن فيوتشر والأهلي في الدوري المصري 2023-2024، هو يوم الثلاثاء 16 يوليو 2024 على ملعب القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة مودرن فيوتشر والأهلي في الدوري المصري 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري المصري عبر قنوات "أون تايم سبورتس"، ستجد مباراة مودرن فيوتشر والأهلي في الدوري المصري 2023-2024 على شاشتها.

شاهد البث المباشر لمباراة مودرن فيوتشر والأهلي في الدوري المصري 2023-2024

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالمباراة عن طريق منصات كورة بلس.

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