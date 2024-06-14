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Al Ahly fans 2024Getty Images
أحمد مجدي

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري 2023-2024 والقنوات الناقلة

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تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الاتحاد السكندري في الدوري المصري 2023-2024 والقنوات الناقلة...

يحل النادي الأهلي ضيفًا على نظيره الاتحاد السكندري في الدوري المصري 2023-2024 وسط رغبات متباينة من الفريقين.

الأهلي يريد استمرار العودة بقوة إلى الدوري المصري بعدما غاب عن عديد الجولات بسبب المشاركات القارية المختلفة.

بينما الاتحاد فيطمح لمواصلة التقدم في الجدول وهو الذي يحتل المركز السادس على مستوى الدوري المصري.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة الاتحاد السكندري والأهلي في الدوري المصري 2023-2024 والقنوات الناقلة.

ما موعد مباراة الاتحاد السكندري والأهلي في الدوري المصري 2023-2024؟

موعد مباراة الاتحاد السكندري والأهلي في الدوري المصري 2023-2024، هو يوم الثلاثاء 18 يونيو 2024 على ملعب برج العرب.

المباراة التالية

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد السكندري والأهلي في الدوري المصري 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري المصري عبر قنوات "أون تايم سبورتس"، ستجد مباراة الاتحاد السكندري والأهلي في الدوري المصري 2023-2024 على شاشتها.

شاهد البث المباشر لمباراة الاتحاد السكندري والأهلي في الدوري المصري 2023-2024

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
الاتحاد السكندري - الأهلي الثلاثاء 18 يونيو 2024
19:00 مصر والسعودية		ONTIME SPORTSبرج العرب
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