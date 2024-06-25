موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد فاركو في الدوري المصري 2023-2024 والقنوات الناقلة...

يستضيف النادي الأهلي نظيره فاركو في الدوري المصري 2023-2024 وسط رغبات متباينة من الفريقين

الأهلي يريد استمرار العودة بقوة إلى الدوري المصري بعدما غاب عن عديد الجولات بسبب المشاركات القارية المختلفة.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على الموعد السابق لمباراة الأهلي وفاركو في الدوري المصري 2023-2024 والقنوات الناقلة.

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ما موعد مباراة الأهلي وفاركو في الدوري المصري 2023-2024؟

موعد مباراة الأهلي وفاركو في الدوري المصري 2023-2024، هو يوم الجمعة 28 يونيو 2024 على ملعب القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفاركو في الدوري المصري 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري المصري عبر قنوات "أون تايم سبورتس"، ستجد مباراة الأهلي وفاركو في الدوري المصري 2023-2024 على شاشتها.

شاهد البث المباشر لمباراة الأهلي وفاركو في الدوري المصري 2023-2024

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالمباراة عن طريق منصات كورة بلس.

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