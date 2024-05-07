موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد بلدية المحلة في الدوري المصري 2023-2024 والقنوات الناقلة..

سيكون الأهلي على موعد مع مواجهة قوية ضد بلدية المحلة ضمن مباراة من مباريات الجولة الثانية والعشرين من الدوري المصري 2023-2024.

يدخل الأهلي المباراة وعينه على تحقيق فوز يمكنه من مواصلة مشواره في الدفاع عن اللقب الذي تبدو المنافسة عليه قوية هذا الموسم.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الأهلي القادمة ضد بلدية المحلة في الدوري المصري 2023-2024 والقنوات الناقلة..

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ما موعد مباراة بلدية المحلة والأهلي في الدوري المصري 2023-2024؟

موعد مباراة بلدية المحلة والأهلي في الدوري المصري 2023-2024 هو السبت 11 مايو 2024 على ملعب المحلة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة بلدية المحلة والأهلي في الدوري المصري 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري المصري لكرة القدم عبر شبكة قنوات "أون تايم سبورتس" ستجد مباراة بلدية المحلة والأهلي على شاشتها.

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