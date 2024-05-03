موعد مباراة الأهلي والجونة في الدوري المصري 2023-2024 والقنوات الناقلة

سيكون الأهلي على موعد مع مواجهة قوية ضد الجونة ضمن مباريات الجولة 21 من الدوري المصري 2023-2024.
يدخل الأهلي المباراة وعينه على تحقيق فوز يمكنه من مواصلة مشواره في الدفاع عن اللقب الذي تبدو المنافسة عليه قوية هذا الموسم.
في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري 2023-2024 ضد الجونة والقنوات الناقلة..
ما موعد مباراة الأهلي والجونة في الدوري المصري 2023-2024؟
موعد مباراة الأهلي والجونة في الدوري المصري 2023-2024 هو السبت 4 مايو 2024 على ملعب القاهرة الدولي.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت السعودية ومصر.
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ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والجونة في الدوري المصري 2023-2024؟
تذاع مباريات الدوري المصري لكرة القدم عبر شبكة قنوات "أون تايم سبورتس" ستجد مباراة الأهلي والجونة على شاشتها.
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|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|الملعب
|الأهلي - الجونة
|السبت 4 متيو 2024
19:00 السعودية ومصر
|أون تايم سبورتس
|القاهرة الدولي
التشكيل المتوقع للأهلي أمام الجونة في الدوري المصري 2023-2024
من المتوقع أن يدخل المدرب مارسيل كولر المباراة بالتشكيل التالي:-
التشكيل: 4-3-3
|حراسة المرمى
|مصطفى شوبير
|خط الدفاع
|علي معلول - محمد عبد المنعم - محمود متولي - عمر كمال عبد الواحد
|خط الوسط
|مرونان عطية - إمام عاشور - أكرم توفيق
|خط الهجوم
|حسين الشحات - بيرسي تاو - وسام أبو علي