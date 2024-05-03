تحتوي هذه الصفحة على روابط تابعة. عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Percy Tau, AL Ahly AL Ahly X-Page
أحمد مجدي

موعد مباراة الأهلي والجونة في الدوري المصري 2023-2024 والقنوات الناقلة

الأهلي v الجونةالأهليالجونةالدوري المصري الممتاز

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الجونة في الدوري المصري 2023-2024 والقنوات الناقلة..

سيكون الأهلي على موعد مع مواجهة قوية ضد الجونة ضمن مباريات الجولة 21 من الدوري المصري 2023-2024.

يدخل الأهلي المباراة وعينه على تحقيق فوز يمكنه من مواصلة مشواره في الدفاع عن اللقب الذي تبدو المنافسة عليه قوية هذا الموسم.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري 2023-2024 ضد الجونة والقنوات الناقلة..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما موعد مباراة الأهلي والجونة في الدوري المصري 2023-2024؟

موعد مباراة الأهلي والجونة في الدوري المصري 2023-2024 هو السبت 4 مايو 2024 على ملعب القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت السعودية ومصر.

المباراة التالية

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والجونة في الدوري المصري 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري المصري لكرة القدم عبر شبكة قنوات "أون تايم سبورتس" ستجد مباراة الأهلي والجونة على شاشتها.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

شاهد البث المباشر في أي مكان في العالم باستخدام Nord VPN
اشترك الآن
المباراةالموعدالقنوات الناقلةالملعب
الأهلي - الجونةالسبت 4 متيو 2024
19:00 السعودية ومصر		أون تايم سبورتسالقاهرة الدولي

التشكيل المتوقع للأهلي أمام الجونة في الدوري المصري 2023-2024

من المتوقع أن يدخل المدرب مارسيل كولر المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

حراسة المرمىمصطفى شوبير
خط الدفاععلي معلول - محمد عبد المنعم - محمود متولي - عمر كمال عبد الواحد
خط الوسطمرونان عطية - إمام عاشور - أكرم توفيق
خط الهجومحسين الشحات - بيرسي تاو - وسام أبو علي
إعلان

اختيارات المحررين