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أحمد مجدي

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري 2023-2024 والقنوات الناقلة

الأهليبيراميدز v الأهليبيراميدزالدوري المصري الممتاز

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد بيراميدز في الدوري المصري 2023-2024 والقنوات الناقلة..

يستمر الأهلي في المباريات المحلية، بعد فوزه ببطولة دوري أبطال إفريقيا وسيره جيدًا في مؤجلات الدوري، وسيبدأ مشوارًا جديدًا في رحلة البحث عن لقب يضاف لخزائن القلعة الحمراء، عندما يلعب أمام بيراميدز في الدوري المصري 2023-2024.

ويدخل الأهلي المباراة بمعنويات مرتفعة، بعد فوزه على كل من بيراميدز ثم الألومنيوم، ويطمح لمواصلة الفوز كي يستمر في طريق الحفاظ على لقب الدوري المصري.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الأهلي القادمة ضد بيراميدز في الدوري المصري 2023-2024 والقنوات الناقلة..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما موعد مباراة بيراميدز والأهلي في الدوري المصري 2023-2024؟

موعد مباراة بيراميدز والأهلي في الدوري المصري 2023-2024 هو الإثنين 22 يوليو 2024 على استاد الدفاع الجوي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر والسعودية.

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ما القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز والأهلي في الدوري المصري 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري المصري عبر شبكة قنوات "أون تايم سبورتس" ستجد مباراة بيراميدز والأهلي في الدوري المصري على شاشتها.

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المباراةالموعدالقنوات الناقلةالملعب
بيراميدز - الأهليالإثنين 22 يوليو 2024
21:00 مصر والسعودية		OnTime Sportsالدفاع الجوي

التشكيل المتوقع للأهلي أمام بيراميدز والأهلي في الدوري المصري 2023-2024

من المتوقع أن يدخل المدرب مارسيل كولر المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

حراسة المرمىمحمد الشناوي
خط الدفاعكريم فؤاد - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - محمد هاني
خط الوسطأكرم توفيق - مروان عطية - إمام عاشور
خط الهجومحسين الشحات - بيرسي تاو - وسام أبو علي
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