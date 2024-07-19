موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري 2023-2024 والقنوات الناقلة

يستمر الأهلي في المباريات المحلية، بعد فوزه ببطولة دوري أبطال إفريقيا وسيره جيدًا في مؤجلات الدوري، وسيبدأ مشوارًا جديدًا في رحلة البحث عن لقب يضاف لخزائن القلعة الحمراء، عندما يلعب أمام بيراميدز في الدوري المصري 2023-2024.
ويدخل الأهلي المباراة بمعنويات مرتفعة، بعد فوزه على كل من بيراميدز ثم الألومنيوم، ويطمح لمواصلة الفوز كي يستمر في طريق الحفاظ على لقب الدوري المصري.
في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الأهلي القادمة ضد بيراميدز في الدوري المصري 2023-2024 والقنوات الناقلة..
ما موعد مباراة بيراميدز والأهلي في الدوري المصري 2023-2024؟
موعد مباراة بيراميدز والأهلي في الدوري المصري 2023-2024 هو الإثنين 22 يوليو 2024 على استاد الدفاع الجوي.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر والسعودية.
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ما القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز والأهلي في الدوري المصري 2023-2024؟
تذاع مباريات الدوري المصري عبر شبكة قنوات "أون تايم سبورتس" ستجد مباراة بيراميدز والأهلي في الدوري المصري على شاشتها.
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|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|الملعب
|بيراميدز - الأهلي
|الإثنين 22 يوليو 2024
21:00 مصر والسعودية
|OnTime Sports
|الدفاع الجوي
التشكيل المتوقع للأهلي أمام بيراميدز والأهلي في الدوري المصري 2023-2024
من المتوقع أن يدخل المدرب مارسيل كولر المباراة بالتشكيل التالي:-
التشكيل: 4-3-3
|حراسة المرمى
|محمد الشناوي
|خط الدفاع
|كريم فؤاد - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - محمد هاني
|خط الوسط
|أكرم توفيق - مروان عطية - إمام عاشور
|خط الهجوم
|حسين الشحات - بيرسي تاو - وسام أبو علي