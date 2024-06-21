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Ahly Zamalek 2023GOAL AR / Getty
أحمد مجدي

ديربي القاهرة: موعد مباراة الأهلي والزماك في الدوري المصري 2023-2024 والقنوات الناقلة

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تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في الدوري المصري 2023-2024 والقنوات الناقلة...

يستضيف النادي الأهلي نظيره الزمالك في الدوري المصري 2023-2024 وسط رغبات متباينة من الفريقين.

الأهلي يريد استمرار العودة بقوة إلى الدوري المصري بعدما غاب عن عديد الجولات بسبب المشاركات القارية المختلفة.

بينما الزمالك فيطمح لتحسين موقعه في الجدول وهو الذي يحتل المركز التاسع على مستوى الدوري المصري.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة الاتحاد الأهلي والزمالك في الدوري المصري 2023-2024 والقنوات الناقلة.

ما موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري 2023-2024؟

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري 2023-2024، هو يوم الثلاثاء 25 يونيو 2024 على ملعب القاهرة الدولي.

المباراة التالية

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري المصري عبر قنوات "أون تايم سبورتس"، ستجد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري 2023-2024 على شاشتها.

شاهد البث المباشر لمباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري 2023-2024

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
الأهلي - الزمالكالثلاثاء 25 يونيو 2024
19:00 مصر والسعودية		ONTIME SPORTSالقاهرة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك في الدوري المصري 2023-2024

من المتوقع أن يدخل المدرب مارسيل كولر المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل|4-3-3
حراسة المرمىمحمد الشناوي
خط الدفاعكريم فؤاد - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - محمد هاني
خط الوسطمروان عطية - أكرم توفيق - إمام عاشور
خط الهجومأحمد عبد القادر - محمود كهربا - حسين الشحات

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي في الدوري المصري 2023-2024

من المتوقع أن يدخل المدرب جوزيه جوميز المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل|4-3-3
حراسة المرمىمحمد صبحي
خط الدفاععمر جابر - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي - محمد شحاتة
خط الوسطزياد كمال - عبدالله السعيد - ناصر ماهر
خط الهجوممصطفى شلبي - أحمد سيد زيزو - سيف الدين الجزيري

ما هي نتيجة أول مباراة جمعت بين الأهلي والزمالك؟

أول مباراة في التاريخ، جمعت بين قطبي الكرة المصرية، كانت في التاسع من فبراير عام 1917، وحينها فاز الأهلي بهدف دون رد.

بينما كانت أول مباراة رسمية جمعت بين الفريقين، في الدوري المصري يوم العاشر من ديسمبر لعام 1948 وانتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.

ما هو تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في الدوري المصري؟

على صعيد الدوري المصري الممتاز، تواجه الفريقان في 127 مباراة سابقة، كانت آخرها فوز الزمالك بهدفين لهدف في الجولة العاشرة من الدوري المصري 2023-2024.

النادي الأهلي هو الأكثر فوزًا في مباريات القمة في الدوري، حيث حقق 49 انتصارًا مقابل 28 فوزًا للفارس الأبيض، فيما تعادل الفريقان في 50 مناسبة.

ما هو تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في البطولات المختلفة؟

البطولةالمبارياتفوز الأهليفوز الزمالكالتعادل
الدوري المصري127492850
كأس مصر3317115
السوبر المصري8620
كأس السلطان حسين6132
دوري القاهرة4221912
دوري أبطال إفريقيا9603
السوبر الإفريقي1010
إجمالي المباريات الرسمية 225975276
المباريات الودية231184
الإجمالي 2491096080
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