ديربي القاهرة: موعد مباراة الأهلي والزماك في الدوري المصري 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في الدوري المصري 2023-2024 والقنوات الناقلة...

يستضيف النادي الأهلي نظيره الزمالك في الدوري المصري 2023-2024 وسط رغبات متباينة من الفريقين.

الأهلي يريد استمرار العودة بقوة إلى الدوري المصري بعدما غاب عن عديد الجولات بسبب المشاركات القارية المختلفة.

بينما الزمالك فيطمح لتحسين موقعه في الجدول وهو الذي يحتل المركز التاسع على مستوى الدوري المصري.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة الاتحاد الأهلي والزمالك في الدوري المصري 2023-2024 والقنوات الناقلة.

ما موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري 2023-2024؟

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري 2023-2024، هو يوم الثلاثاء 25 يونيو 2024 على ملعب القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري المصري عبر قنوات "أون تايم سبورتس"، ستجد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري 2023-2024 على شاشتها.

شاهد البث المباشر لمباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري 2023-2024

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالمباراة عن طريق منصات كورة بلس.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الأهلي - الزمالك الثلاثاء 25 يونيو 2024

19:00 مصر والسعودية ONTIME SPORTS القاهرة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك في الدوري المصري 2023-2024

من المتوقع أن يدخل المدرب مارسيل كولر المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل|4-3-3 حراسة المرمى محمد الشناوي خط الدفاع كريم فؤاد - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - محمد هاني خط الوسط مروان عطية - أكرم توفيق - إمام عاشور خط الهجوم أحمد عبد القادر - محمود كهربا - حسين الشحات

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي في الدوري المصري 2023-2024

من المتوقع أن يدخل المدرب جوزيه جوميز المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل|4-3-3 حراسة المرمى محمد صبحي خط الدفاع عمر جابر - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي - محمد شحاتة خط الوسط زياد كمال - عبدالله السعيد - ناصر ماهر خط الهجوم مصطفى شلبي - أحمد سيد زيزو - سيف الدين الجزيري

ما هي نتيجة أول مباراة جمعت بين الأهلي والزمالك؟

أول مباراة في التاريخ، جمعت بين قطبي الكرة المصرية، كانت في التاسع من فبراير عام 1917، وحينها فاز الأهلي بهدف دون رد.

بينما كانت أول مباراة رسمية جمعت بين الفريقين، في الدوري المصري يوم العاشر من ديسمبر لعام 1948 وانتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.

ما هو تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في الدوري المصري؟

على صعيد الدوري المصري الممتاز، تواجه الفريقان في 127 مباراة سابقة، كانت آخرها فوز الزمالك بهدفين لهدف في الجولة العاشرة من الدوري المصري 2023-2024.

النادي الأهلي هو الأكثر فوزًا في مباريات القمة في الدوري، حيث حقق 49 انتصارًا مقابل 28 فوزًا للفارس الأبيض، فيما تعادل الفريقان في 50 مناسبة.

ما هو تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في البطولات المختلفة؟