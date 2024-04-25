موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد ضمك في الجولة 30 من دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

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يستضيف الأهلي نظيره ضمك في مباريات الجولة 30 ضمن منافسات دوري روشن السعودي 2023-2024 على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية.

الأهلي يستمر في منافسة قوية مع الاتحاد على المركز الثالث ولا يرغب في التعثر خلال أي مباراة مقبلة..

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في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الأهلي القادمة ضد ضمك في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة..

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة الأهلي وضمك في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة الأهلي وضمك في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو الخميس 2 مايو 2024 على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وضمك في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري السعودي لكرة القدم عبر شبكة قنوات "SSC" ستجد مباراة الأهلي وضمك في دوري روشن السعودي 2023-2024 على شاشتها.

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المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الأهلي - ضمك الخميس 2 مايو 2024،

21:00 السعودية ومصر SSC ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية

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