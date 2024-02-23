موعد مباراة الأهلي القادمة ضد بلدية المحلة في الدوري المصري 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي وبلدية المحلة في الدوري المصري 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يعود الأهلي، إلى مباريات الدوري المصري مرة أخرى بعد توقف استمر لفترة طويلة، وسيلعب أمام بلدية المحلة، ضمن المباريات المؤجلة للمارد الأحمر، بعد مشاركته في مونديال الأندية ودوري أبطال أفريقيا.

ويدخل الأهلي اللقاء بهدف تحسين وضعه في الدوري، بعد السقوط في آخر مباراتين بالتعادل، والعودة إلى الانتصارات من جديد للاقتراب من قمة الترتيب.

على الجانب الآخر بلدية المحلة، يعاني في الفترة الأخيرة بعد الخسارة في آخر مباراتين، وسيعمل على الخروج بنتيجة إيجابية أمام الشياطين الحمر.

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ويحتل الأهلي المركز العاشر في ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة بعد لعب 6 مباريات، بينما يأتي بلدية المحلة في المركز الثاني عشر برصيد 13 نقطة جمهم من 13 لقاء.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة الأهلي وبلدية المحلة في الدوري المصري 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما موعد مباراة الأهلي وبلدية المحلة في الدوري المصري 2023-2024؟

موعد مباراة الأهلي وبلدية المحلة في الدوري المصري، هو الثلاثاء 27 فبراير 2024، على ملعب القاهرة الدولي.

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبلدية المحلة في الدوري المصري 2023-2024 ؟

تذاع مباريات الدوري المصري عبر قنوات أون تايم سبورتس، ستجد مباراة الأهلي وبلدية المحلة على شاشتها.

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