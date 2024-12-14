موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري أبطال إفريقيا 2024-2025 والقنوات الناقلة

كل ما تريد معرفته عن مواجهة الأهلي القادمة في الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2024-2025 ضد شباب بلوزداد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يستقبل الأهلي، نظيره شباب بلوزداد، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا 2024-2025 على ستاد القاهرة.

الأهلي دخل بقوة إلى دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على ستاد أبيدجان في الجولة الأولى بنتيجة 4-2، ولكنه تعادل سلبيًا في الجولة الثانية أمام أورلاندو.

وسيعمل الشياطين الحمر، على مصالحة الجماهير، بعد الخروج من كأس القارات للأندية إنتركونتنينتال، بركلات الترجيح على يد باتشوكا المكسيكي، ويستهدف تحقيق النقاط الثلاث أمام شباب بلوزداد، للانفراد بصدارة ترتيب المجموعة

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا 2024-2025 والقنوات الناقلة.

ما موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا 2024-2025؟

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في الجولة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا 2024-2025، هو يوم الأحد 22 ديسمبر 2024 على ستاد القاهرة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت مصر، السابعة بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا 2024-2025؟

تذاع مباريات دوري أبطال إفريقيا عبر قنوات "بي إن سبورتس"، ستجد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا 2024-2025 على شاشتها.

شاهد البث المباشر لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا 2024-2025

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالمباراة عن طريق تطبيق TOD TV.

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