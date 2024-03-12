موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري أبطال إفريقيا 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد سيمبا التنزاني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023-2024 والقنوات الناقلة...

يحل النادي الأهلي ضيفًا على نظيره سيمبا في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023-2024 على ملعب مكابا الوطني.

الأهلي تأهل رسميًا رفقة إلى ربع نهائي البطولة متصدرًا للمجموعة الرابعة، وأوقعته القرعة ضد سيمبا.

ويرغب المارد الأحمر في القتال لأجل حصد اللقب للمرة الثانية عشر في مسيرته والثانية على التوالي بعد حصد اللقب الموسم الماضي أمام الوداد المغربي.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة الأهلي وسيمبا، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023-2024 والقنوات الناقلة.

ما موعد مباراة الأهلي وسيمبا في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023-2024؟

موعد مباراة الأهلي وسيمبا في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023-2024، بين يومي الإثنين أو الثلاثاء 20-30 مارس 2024 على ملعب مكابا الوطني.

ولم يتم تحديد موعد انطلاق المباراة بعد، وسوف نوافيكم بالتوقيت الرسمي فور الإعلان عنه.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري أبطال إفريقيا عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، ستجد مباراة الأهلي وسيمبا في دوري أبطال إفريقيا 2023-2024 على شاشتها.

ويتم نقل المواجهات عادة عبر قناة beIN SPORTS HD 6.

شاهد البث المباشرة لمباراة الأهلي وسيمبا في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023-2024

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالمباراة عن طريق تطبيق TOD.

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