تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري 2022-23 والقنوات الناقلة

يواصل الأهلي مسيرته لحصد جميع الألقاب الممكنة بعد بداية ولا أروع مع المدرب السويسري مارسيل كولر على كافة المستويات.

وبعد أن فاز بدوري أبطال أفريقيا عاد بقوة للدوري المصري قبل أن يُوقف فيوتشر المسيرة بالتعادل السلبي، ويسعى المارد الأحمر للوصول للنقطة 76 لتحقيق اللقب الغالي، والذي يتبقى لهم فقط 7 نقاط من 7 مباريات، والتي يبدأ العد التنازلي فيها بمواجهة الدراويش الذي يسعى للإبتعاد عن مراكز الهبوط، ضمن الجولة 18 المؤجلة.

وفي السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي في الدوري المصري 2022-23 والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري2022-23؟

موعد مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي في الدوري المصري 2022-23 هو يوم الأربعاء 5 يوليو 2023 على استاد السلام.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري 2022-23؟

تذاع مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي في الجولة 18 المؤجلة من الدوري المصري 2022-23 عبر قنوات أون تايم سبورتس 1.