موعد مباراة الأهلي القادمة في كأس مصر 2022-2023 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة أمام إنبي في دور نصف النهائي من منافسات بطولة كأس مصر 2022-2023 والقنوات الناقلة...

يستقبل استاد القاهرة، مباراة قوية وهامة تجمع بين الأهلي، وإنبي، ضمن مباريات دور نصف النهائي، من بطولة كأس مصر 2022-2023.

الأهلي استهل مشواره في كأس مصر 2022-2023 من دور الـ 32 في المسابقة، بمواجهة منتخب السويس، وتمكن من تحقيق فوز صعب بهدف دون رد في الدقائق الأخيرة من اللقاء، لكنه كان كافيًا للعبور إلى الدور التالي، وفي دور الستة عشر فاز المارد الأحمر على الداخلية بهدفين، ثم فاز على المصري بهدفين لهدف، ووصل إلى نصف النهائي ويواصل نجاحاته.

بينما فاز إنبي على لافيينا بثلاثة أهداف نظيفة في دور الـ 32، ثم حقق مفاجأة كبيرة في دور الـ 16 بالفوز على فيوتشر، بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق، وفي ربع النهائي تغلب على النجوم بثلاثة أهداف لهدف، ليضرب موعدًا مع الأهلي في نصف النهائي، بمعنويات مرتفعة إذ يطمح لمواصلة المفاجآت والوصول إلى المباراة النهائية.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الأهلي القادمة ضد إنبي، في الدور نصف النهائي من منافسات بطولة كأس مصر لموسم 2022-23 والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة الأهلي وإنبي في كأس مصر 2022-2023؟

موعد مباراة الأهلي وإنبي في الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر 2022-2023 هو يوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023 على استاد القاهرة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ا لأهلي وإنبي في كأس مصر 2022-2023؟

تذاع مباريات بطولة كأس مصر 2022-2023 على شبكة قنوات أون تايم سبورتس، ستجد مباراة الأهلي وإنبي على شاشتها.