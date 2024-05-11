موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد أبها في الجولة 32 من دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

SHAHID

يستقبل الأهلي نظيره أبها ضمن مباريات الجولة 32 ضمن منافسات دوري روشن السعودي 2023-2024 على ملعب مدينة الأميرعبدالله الفيصل الرياضية.

الأهلي يدخل المباراة منتشيًا بالفوز الأخير على الشباب،و سيعمل على استكمال طريق الانتصارات لمواصلة المنافسة القوية مع الاتحاد على المركز الثالث ولا يرغب في التعثر خلال أي مباراة مقبلة.

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في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الأهلي القادمة ضد أبها في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة..

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة الأهلي وأبها في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة الأهلي وأبها في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو السبت 18 مايو 2024 على ملعب مدينة الأميرعبدالله الفيصل الرياضية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأبها في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري السعودي لكرة القدم عبر شبكة قنوات "SSC" ستجد مباراة الشباب والأهلي في دوري روشن السعودي 2023-2024 على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم مشاهدة المباراة عبر تطبيق شاهد.

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المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الأهلي - أبها السبت 18 مايو 2024،

21:00 السعودية ومصر SSC مدينة الأميرعبدالله الفيصل الرياضية

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