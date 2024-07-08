تعرف على موعد مباراة الأرجنتين وكندا في نصف نهائي كوبا أمريكا 2024، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستكمل المنتخب الأرجنتيني مشواره في بطولة كوبا أمريكا 2024، بمواجهة قوية أمام كندا في نصف النهائي، على ملعب ميتلايف.

الأرجنتين تصدرت مجموعتها بالعلامة الكاملة، ونجح التانجو في تخطي عقبة الإكوادور في ربع النهائي بركلات الترجيح.

وفي التقرير التالي من موقع جول سنتعرف معًا على موعد مباراة الأرجنتين وكندا في نصف نهائي كوبا أمريكا 2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

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ما موعد مباراة الأرجنتين وكندا في ربع نهائي كوبا أمريكا 2024؟

موعد مباراة الأرجنتين وكندا في نصف نهائي كوبا أمريكا 2024، هو يوم الأربعاء 10 يوليو 2024 على ملعب ميتلايف.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 03:00 بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وكندا في ربع نهائي كوبا أمريكا 2024 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

اعتادت شبكة بي إن سبورتس امتلاك حقوق كوبا أمريكا في السنوات الأخيرة، لكن بالنسبة لكوبا أمريكا 2024 فهي غير منقولة عربيًا

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المباراة الموعد الملعب الأرجنتين - كندا الأربعاء 10 يوليو 2024،

03:00 مصر والسعودية ميتلايف

تشكيل الأرجنتين المتوقع أمام كندا في كوبا أمريكا 2024