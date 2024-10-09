موعد مباراة الأرجنتين وفنزويلا في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

تعرف. على موعد مباراة الأرجنتين وفنزويلا في الجولة التاسعة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

يستعد منتخب الأرجنتين لخوض الجولة التاسعة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، والتي يواجه فيها منتخب فنزويلا داخل الديار.

ويدخل المنتخب الأرجنتيني وهو متصدر التصفيات برصيد 18 نقطة، بواقع 6 انتصارات وهزيمتين، ويحتاج للاستمرار بنفس الوتيرة للتأهل دون عناء.

على الجانب الآخر منتخب فنزويلا يقع في المركز الثامن برصيد 10 نقاط فقط، حصدهم من فوزين وأربع تعادلات وهزيمتين، وبالطبع لن يتأهل إذا استمر على نفس النهج، لذا بالتأكيد يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية من مباراته أمام منتخب التانجو.

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في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الأرجنتين وفنزويلا في الجولة التاسعة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة.

ما موعد مباراة الأرجنتين وفنزويلا في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 ؟

تقام مباراة الأرجنتين وفنزويلا في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 يوم الجمعة 11 أكتوبر 2024 في ملعب مونومنتال.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وفنزويلا في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026؟

تمتلك قنوات SSC Sports السعودية حقوق بث تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، ويمكنك متابعة مباراة الأرجنتين وفنزويلا عبر قنواتها.

كما يمكنكم متابعة المباراة على الإنترنت من خلال تطبيق شاهد.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق الأرجنتين - فنزويلا الجمعة 11 أكتوبر 2024

00:00 السعودية ومصر SSC Sports HD مونومنتال فهد العتيبي

التشكيل المتوقع لمنتخب الأرجنتين أمام فنزويلا في تصفيات كاس العالم 2026

من المتوقع أن يدخل المدرب ليونيل سكالوني المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3