موعد مباراة الأرجنتين وبوليفيا في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

تعرف. على موعد مباراة الأرجنتين وبوليفيا في الجولة العاشرة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

يستعد منتخب الأرجنتين لخوض الجولة العاشرة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، والتي يواجه فيها منتخب بوليفيا.

ويدخل المنتخب الأرجنتيني وهو متصدر التصفيات برصيد 19 نقطة، بواقع 6 انتصارات وهزيمتين، وتعادل في اللقاء الأخير ويحتاج للاستمرار بنفس الوتيرة للتأهل دون عناء.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الأرجنتين وبوليفيا في الجولة العاشرة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة.

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ما موعد مباراة الأرجنتين وبوليفيا في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 ؟

تقام مباراة الأرجنتين وبوليفيا في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 يوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024 في ملعب أنتونيو فيسبوكيو ليبرتي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثالثة فجرًا بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وبوليفيا في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026؟

تمتلك قنوات SSC Sports السعودية حقوق بث تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، ويمكنك متابعة مباراة الأرجنتين وبوليفيا عبر قنواتها.

كما يمكنكم متابعة المباراة على الإنترنت من خلال تطبيق شاهد.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الأرجنتين - بوليفيا الأربعاء 16 أكتوبر 2024

03:00 السعودية ومصر SSC Sports HD أنتونيو فيسبوكيو ليبرتي

التشكيل المتوقع لمنتخب الأرجنتين أمام بوليفيا في تصفيات كاس العالم 2026

التشكيل: 4-3-3