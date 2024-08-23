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Al-Hilal v Al Ta´ee - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
دوري روشن السعودي
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أحمد مجدي

موعد مباراة الأخدود والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

دوري روشن السعوديالأخدود v الهلالالأخدودالهلال

تعرف على موعد مباراة الأخدود والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

تتجه أنظار عشاق الكرة السعودية لمتابعة موسم جديد من دوري روشن السعودي، بما يحمله من تنافس وحماس لا ينتهي بين كبار الفرق على وجه الخصوص.

وينتظر الكثير من الجماهير المباراة الأولى للهلال، والتي يواجه فيها الأخدود على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة الأخدود والهلال في الجولة الأولى من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

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ما موعد مباراة الأخدود والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة الأخدود والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025، هو السبت 24 أغسطس 2024، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية.

المباراة التالية

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأخدود والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تنقل مباراة الأخدود والهلال عبر مجموعة قنوات SSC SPORTS.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر SSC SPORT 1 HD، بتعليق عيسى الحربين.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالبث عبر الإنترنتالتعليقالملعب
الأخدود - الهلالالسبت 24 أغسطس 2024،
21:00 السعودية ومصر		SSC SPORT 1 HDشاهدعيسى الحربينمدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية

تشكيل الهلال المتوقع أمام الأخدود في دوري روشن السعودي 2024-2025:

من المتوقع أن يدخل المدرب جورج جيسوس المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل|4-3-3
حراسة المرمىياسين بونو
خط الدفاعرينان لودي - علي البليهي - خاليدو كوليبالي - سعود عبد الحميد
خط الوسطسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش - روبن نيفيش
خط الهجومسالم الدوسري - مالكوم - عبدالله الحمدان - ألكسندر ميتروفيتش
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