موعد مباراة الأهلي القادمة ضد نادي مصر والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد نادي مصر في الجولة التاسعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز 2020، وما هي القنوات الناقلة للمباراة؟

بعد تعادل مخيب للآمال أمام مصر المقاصة، يحل الأهلي ضيفًا ثقيلاً على نادي مصر في الجولة التاسعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز 2020 .

فاز النادي الأهلي باللقب الثاني والأربعين في تاريخه بالدوري المصري، لكن هناك حالة من القلق بين الأنصار والجماهير نظرًا للمستوى الذي ظهر عليه الفريق بعد العودة من التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا، فالفريق خسر مباراة القمة ضد الزمالك وحتى فوزه باللقب كان بأقدام أسوان الذي فاز على الفارس الأبيض للمرة الأولى في تاريخه في الجولة 28.

نادي مصر هو أحد الأندية المهددة بالهبوط من الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، حيث يتواجد في المركز السابع عشر وقبل الأخير في جدول الترتيب برصيد 20 نقطة، وعليه الانتفاض والفوز بجميع مبارياته القادمة بما فيهم مباراة المارد الأحمر إذا ما أراد البقاء، وهو ما يبدو دربًا من دروب المستحيلات.

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لم ينته موسم الأهلي بالطبع بالفوز بالدوري، فالفريق لديه معترك أفريقي قوي ينتظره الشهر القدم، لذا سيكون على فايلر إجاد الطريقة المناسبة التي يطور بها أداء فريقه لطمأنة الجماهير وكسب الثقة قبل مباراته في دوري أبطال أفريقيا ضد الوداد.

وفي هذ التقرير سنتعرف على موعد مباراة الأهلي ونادي مصر في الجولة 29 من الدوري المصري ، وما هي القنوات الناقلة وأكثر؟

ما هو موعد مباراة الأهلي ونادي مصر؟

موعد مباراة الأهلي ضد نادي مصر هو يوم الأربعاء القادم 23 سبتمبر 2020، وستقام المباراة على استاد الكلة الحربية.

وستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ونادي مصر؟

تمتلك قناة أون تايم سبورت حقوق بث الدوري المصري الممتاز حصريًا، وبالطبع ستذاع مباراة الأهلي ونادي مصر على شاشتها.

لكن يمكنك متابعة المباراة عن طريق الإنترنت من خلال خدمة البث المباشر التي يقدمها لك موقع جول، والتي تبدأ قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.