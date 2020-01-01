موعد مباراة الأهلي والوداد، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الأهلي والوداد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2019-2020، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين؟

يحل الأهلي ضيفًا ثقيلاً على الوداد على مركب محمد الخامس اليوم السبت 17 أكتوبر، وذلك في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020 .

كان من المقرر أن تقام المباراة مطلع مايو الماضي، لكن بعد تفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم والقارة الإفريقية، توقفت البطولة ولم تعد إلا بمباراة الأهلي والوداد في ذهاب نصف النهائي.

استهل النادي الأهلي مشواره في دوري أبطال أفريقيا بسحق فريق إطلع برة من جنوب السودان بثلاثة عشر هدفًا نظيفًا على مباراتي الذهاب والإياب في الدور التمهيدي، ثم تخطى كانو سبورت في الدور الأول بستة أهدافٍ نظيفة على مباراتي الذهاب والإياب أيضًا.

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تأهل الأهلي كوصيف المجموعة الثانية خلف الترجي بعد أن جمع 11 نقطة، ثم ثأر من صنداونز في ربع النهائي وفاز معه ذهابًا بهدفين نظيفين، وتعادل معه إياباً بهدفٍ لمثله.

أقصى الوداد نادي نواديبو من الدور الأول بمجموع نتائج 6-1، ثم تأهل عن المجموعة الثالثة خلف ماميلودي صنداونز بعد أن جمع 9 نقاط، وذلك قبل أن يتخطى الترجي في ربع النهائي بمجموع نتائج 2-1.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباراة الأهلي والوداد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020 ، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

جدول مباريات دوري أبطال إفريقيا 2020، القنوات الناقلة وموعد النهائي

ما هو موعد مباراة الأهلي والوداد؟

موعد مباراة الأهلي والوداد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا هو السبت 17 أكتوبر 2020، وستقام المباراة في مركب محمد الخامس.

ستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت المغرب، التاسعة بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوداد؟

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث دوري ابطال أفريقيا في الشرق الأوسط، وستذاع مباراة الأهلي والوداد على القناة السابعة.

إذا لم تستطع متابعة المباراة عبر التلفاز، فيمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يوفرها موقع جول، والتي ستبدأ قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القناة الناقلة الحكم الملعب الوداد - الأهلي السبت 17 أكتوبر 2020،

20:00 المغرب، 21:00 مصر beIN SPORTS HD 7 جاني سيكازوي مركب محمد الخامس

التشكيل المتوقع للأهلي أمام الوداد

يغيب عن الأهلي عدد كبير من نجومه المقيدين في قائمة دوري أبطال أفريقيا ، على غرار قلبي الدفاع محمود متولي ورامي ربيعة، وقد لحق بهما محمود كهربا بعد إصابته في العضلة الخلفية.

اخر مران لفريقنا قبل مواجهة الوداد بدوري الأبطال 🦅💪



🔴 #معاك_يا_أهلي pic.twitter.com/kDwDbwnAzK — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) October 16, 2020

الخبر السار لموسيماني أولاً ولجماهير المارد الأحمر هو عودة الشناوي وياسر إبراهيم من الإصابة، وبالطبع سيتم الدفع بهما بجانب أيمن أشرف وأحمد فتحي وعلي معلول، وسيتواجد في وسط الميدان ديانج والسولية وحمدي فتحي، وسيتواجد في الهجوم الشحات وأجايي وبادجي.

التشكيل | 4-3-3

محمد الشناوي

علي معلول - أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - أحمد فتحي

عمرو السولية - أليو ديانج - حمدي فتحي

جونيور أجايي - أليو بادجي - حسين الشحات

التشكيل المتوقع للوداد أمام الأهلي

غيابات الوداد أمام الأهلي مؤثرة، حيث يغيب عن الفريق أيوب العملود وميشيل بابتوندي بداعي الإصابة، كذلك سيغيب المدافع صلاح الدين سعيدي عن المباراة بسبب إصابته بفيروس كورونا.

من المتوقع أن يبدأ التكناوتي في حراسة المرمى، نوصير وعطبة الله وكومارا ونجم الدين في الدفاع، جبران والكرتي والحسوني في الوسط، أووك والحداد وكاسينجو في الهجوم.

التشكيل | 4-3-3

رضا التكناوتي

إبراهيم نجم الدين - الشيخ كومارا - يحيى عطية الله - عبد اللطيف نوصير

أيمن الحسوني - يحيى جبران - وليد الكرتي

إسماعيل الحداد - كازادي كاسينجو - بديع أووك