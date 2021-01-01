موعد مباراة الأهلي والشرطة في دوري أبطال آسيا 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي السعودي ضد الشرطة العراقي في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2021، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

مباراة منتظرة لعشاق الكرة في الخليج العربي بين الأهلي السعودي والشرطة العراقي في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2021.

خسر الشرطة في مباراتيه الأولتين في دور المجموعات من الدحيل واستقلال على التوالي، ليقبع في قاع المجموعة برصيد صفر من النقاط، وفي حالة خسارته من الراقي فستكون فرص تأهله شبه مستحيلة.

تلقى الأهلي هزيمة ثقيلة في أولى مبارياته من الفريق الإيراني بخماسيةٍ لهدفين، وكان على وشك الخسارة في المباراة الثانية من الدحيل القطري، لكن عمر السومة تعادل في الدقائق الأخيرة في المباراة، ليحتل بذلك المركز الثالث برصيد نقطة واحدة.

جدول مباريات وترتيب مجموعة الأهلي السعودي في دوري أبطال آسيا 2021

الآن نتعرف على موعد مباراة الأهلي السعودي والشرطة العراقي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

متى مباراة الأهلي السعودي ضد الشرطة العراقي؟

موعد مباراة الأهلي والشرطة في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا، هو الأربعاء 21 أبريل 2021، الموافق 9 رمضان 1442 هجريًا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة الساعة 11:15 مساءً بتوقيت السعودية والعراق.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والشرطة؟

لم تعلن أي قناة عربية حتى الآن حصولها على حقوق بث دوري أبطال آسيا 2021 عبر شاشتها.

لكن، تقوم شركة الرياضة السعودية ببث مباريات دوري أبطال آسيا بشكلٍ مبدأي من خلال منصتها على الإنترنت GSA ، على أن تنتقل للبث الفضائي في الربع الأخير من العام.

إذا لم تتمكن من الوصول مباشرةً إلى الموقع المخصص لتغطية البطولة الآسيوية، فعليك ترقب خدمة البث المباشر لمباراة الأهلي والشرطة عبر موقع جول، والتي ستتيح لك معرفة جميع تفاصيل المباراة قبل وأثناء انطلاقها.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الشرطة - الأهلي الأربعاء 21 أبريل 2021،

9 رمضان 1442،

23:15 السعودية والعراق GSA الجوهرة المشعة

التشكيل المتوقع للشرطة العراقي

تلقى اللاعب حسام كاظم بطاقة حمراء في المباراة الأخيرة للشرطة ضد استقلال، وبذلك لن يشارك في مباراة الأهلي السعودي.

التشكيل | 4-4-2

أحمد باسل

عدي شهاب - سعد الناطق - كرار عامر - علاء مهاوي

فهد اليوسف - علي فائز - سعد عبد الأمير - مازن فياض

جيلمين ريفاس - رافائيل سيلفا

التشكيل المتوقع للأهلي السعودي

يغيب عن الأهلي في مباراة الشرطة ميتريتسا بداعي الإصابة، ومن المتوقع أن يبدأ المدرب ريجيكامب بالتشكيل التالي..

أبرز ما جاء في حديث مدرب #الأهلي ريجيكامب واللاعب عبدالرحمن غريب في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة #الأهلي_الشرطة_العراقي ضمن #دوري_أبطال_آسيا #ACL2021 pic.twitter.com/sALMXMtO9Q — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) April 20, 2021

التشكيل | 4-2-3-1

محمد العويس

عبد الباسط هندي - محمد آل فتيل - معتز هوساوي - عبد الله حسون

إدريس فتوحي - نوح الموسى

عبد الرحمن غريب - إلفيس ساريتش - سلمان المؤشر

عمر السومة