موعد مباراة الأهلي السعودي واستقلال في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي السعودي واستقلال الإيراني في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2021، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستضيف ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة مباراة قوية بين النادي الأهلي السعودي ونادي استقلال الإيراني، وذلك في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2021.

بحسب نظام البطولة، تقام مباريات كل مجموعة في مدينة واحدة بنظام التجمع، وستقام مباريات المجموعة الثالثة المتواجد بها أيضًا الدحيل القطري والشرطة العراقي في مدينة جدة بالسعودية، وسيستضيف ملعب الجوهرة المشعة جميع المباريات.

هذه المشاركة هي الثالثة عشر في تاريخ الأهلي السعودي في دوري أبطال آسيا، أما نادي استقلال فهي المشاركة الثانية عشر في تاريخه.

جدول مباريات ومجموعة الأهلي السعودي في دوري أبطال آسيا 2021

الآن نتعرف على موعد مباراة الأهلي واستقلال والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما هو موعد مباراة الأهلي السعودي واستقلال الإيراني؟

موعد مباراة الأهلي واستقلال هو الخميس 15 أبريل 2021، الموافق 3 رمضان 1442 هجريًا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة الساعة 11:15 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واستقلال؟

لم تعلن أي قناة عربية حتى الآن حصولها على حقوق بث دوري أبطال آسيا عبر شاشتها.

لكن، ستقوم شركة الرياضة السعودية ببث مباريات دوري أبطال آسيا بشكلٍ مبدأي من خلال منصتها على الإنترنت GSA ، على أن تنتقل للبث الفضائي في الربع الأخير من العام.

إذا لم تتمكن من الوصول مباشرةً إلى الموقع المخصص لتغطية البطولة الآسيوية، فعليك ترقب خدمة البث المباشر لمباريات دوري أبطال آسيا 2021 عبر موقع جول، والتي ستتيح لك معرفة جميع تفاصيل المباراة قبل وأثناء انطلاقها.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب استقلال - الأهلي الخميس 15 أبريل 2021،

3 رمضان 1442،

23:15 السعودية، 22:15 مصر GSA الجوهرة المشعة

التشكيل المتوقع للنادي الأهلي السعودي

ستكون مباراة استقلال في دوري أبطال آسيا هي الأولى لمدرب الأهلي السعودي الجديد ريجيكامب، وستكون صفوف الفريق مكتملة بعد عودة عمر السومة من الإصابة.

قائمة الفريق الكروي الأول بالنادي #الأهلي المشاركة في دور المجموعات من #دوري_أبطال_آسيا 2021 #ACL2021 pic.twitter.com/qY0NC6Qjl4 — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) April 8, 2021

التشكيل | 4-1-4-1

محمد العويس

هاني الصبياني - محمد آل فتيل - معتز هوساوي - عبد الله حسون

نوح الموسى

عبد الرحمن غريب - حسين المقهوي - إدريس فتوحي - سلطان مندش

عمر السومة