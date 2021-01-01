موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الإنتاج الحربي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي والإنتاج الحربي في الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز 2020-2021، وما هي القنوات الناقلة للمباراة؟

يستضيف الأهلي الإنتاج الحربي في ستاد السلام يوم الثلاثاء القادم 12 يناير 2021، وذلك ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز 2020-2021 .

فاز النادي الأهلي في مباراته الأخيرة في الدوري المصري بصعوبة على سيراميكا كليوباترا بهدفين نظيفين، ليعود لصدارة جدول الترتيب من جديد برصيد 13 نقطة على حساب الجونة الذي تراجع للمركز الثاني، وقد خاض المارد الأحمر حتى الآن في الموسم الجديد 5 مباريات فاز في 4 وتعادل في واحدة ولم يتعرض لأي هزيمة.

على الجانب الآخر، يحتل الإنتاج الحربي المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 4 نقاط، جمعهم من انتصار وحيد وتعادل من 5 مباريات، وكانت آخر لقاءاته في الدوري ضد بيراميدز وخسره في الدقائق الأخيرة بثلاثة أهدافٍ لهدفين.

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وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة الأهلي والإنتاج الحربي في الجولة السابعة من الدوري المصري ، وما هي القنوات الناقلة للمباراة؟

ما هو موعد مباراة الأهلي والإنتاج الحربي؟

موعد مباراة الأهلي والإنتاج الحربي في الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز هو يوم الثلاثاء 12 يناير 2021، وستقام في ستاد السلام.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والإنتاج الحربي؟

تمتلك شبكة قنوات أون تايم سبورت حقوق بث ب ، وستذاع مباراة الأهلي والإنتاج الحربي على شاشتها.

أما إذا لم تستطع مشاهدة المباراة، فيمكنك متابعة البث المباشر عن طريق موقع جول للقاء المارد الأحمر.