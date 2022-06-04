موعد مباراة الإمارات وأستراليا في الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة المنتخب الإماراتي ضد منتخب أستراليا في الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يستقبل ملعب أحمد بن علي، في قطر، مباراة هامة تجمع بين منتخب الإمارات، ونظيره أستراليا، في الملحق المؤهل إلى كأس العالم 2022.

واحتل المنتخب الإماراتي المركز الثالث في مجموعته برصيد 12 نقطة، بينما جاء المنتخب الأسترالي في المركز الثالث بالمجموعة الثانية برصيد 15 نقطة وبفارق نقطة عن منتخب عمان.

وسيطمح منتخب الإمارات، إلى مواصلة نجاحاته في الفترة الأخيرة، ويعبر أستراليا ويصل إلى المرحلة الأخيرة، ويواجه بيرو في الملحق العالمي المؤهل للمونديال القطري في الشتاء القادم.

وفي هذا التقرير نستعرض معًا موعد مباراة المنتخب الإماراتي ضد أستراليا، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ما هو موعد مباراة الإمارات وأستراليا في تصفيات كأس العالم 2022؟

موعد مباراة الإمارات وأستراليا هو يوم الإثنين 6 يونيو 2022، على استاد أحمد بن علي.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة الساعة 22:00 بتوقيت الإمارات، 21:00 بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الإمارات وأستراليا؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق إذاعة مباريات الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم قطر 2022 عبر مجموعة قنوات beIN Sports AFC HD.

وإن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر شاشة التلفاز فيمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الإمارات - أستراليا الإثنين 6 يونيو 2022،

22:00 الإمارات، 21:00 السعودية beIN Sports AFC HD استاد أحمد بن علي

التشكيل المتوقع لمنتخب أستراليا

التشكيل | 4-3-3

ماثيو ريان

عزيز بيهيتش - هاري سوتار - ترينت ساينسبيري - فران كاراتشيتش

أيدين هروستيك - جاكسون إيرفين - جيمس جيجو

أوير مابيل - ميتشيل ديوك - مارتين بويل

التشكيل المتوقع للمنتخب الإماراتي

منصور يا منتخبنا 🇦🇪



نترياكم ..#منتخب_الإمارات pic.twitter.com/5t3Zjx18qw — UAE NT منتخب الإمارات (@UAEFNT) June 4, 2022

التشكيل | 4-2-3-1

خالد عيسى

عبد العزيز هيكل – خليفة الحمادي – محمد العطاس – وليد عباس

ماجد حسن – عبد الله رمضان

بندر الأحبابي – كايو كانيدو – سهيل حارب

علي مبخوت