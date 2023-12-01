موعد مباراة النصر القادمة في دوري أبطال آسيا 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الاستقلال والنصر في الجولة السادسة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يعود النصر لمواجهة قارية جديدة حينما يحل ضيفًا على الاستفلال الطاجيكي، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا 2023-2024.

النصر حقق نتائج إيجابية في المباريات السابقة بعد الفوز على برسبوليس الإيراني واستقلال دوشنبه من طاجيكستان، ثم الدحيل في الجولتين الثالثة والرابعة، قبل أن يتعادل في الجولة الخامسة، ويطمح لنهاية المجموعات بانتصار خارج الديار.

ويحتاج العالمي لاستغلال كتيبة النجوم التي يمتلكها للمضي قدمًا في البطولة القارية وحصد اللقب للمرة الأولى في تاريخه.

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في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الاستقلال والنصر في دوري أبطال آسيا 2023-2024 والقنوات الناقلة..

ما هو موعد مباراة الاستقلال والنصر في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

موعد مباراة الاستقلال والنصر في دوري أبطال آسيا 2023-2024 هو يوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 على استاد الجمهورية المركزي.

وتنطلق صافرة البداية في تمام السابعة مساءً بتوقيت السعودية السادسة بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاستقلال والنصر في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري أبطال آسيا 2023-2024 في المملكة العربية السعودية على قنوات SSC، والتي حصلت على حقوق إذاعة مباريات دوري روشن السعودي والبطولات الآسيوية داخل المملكة.

كما يمكن المتابعة عبر قنوات beIN AFC خارج الأراضي السعودية. كما يتم نقلها عبر تطبيق شاهد داخل المملكة.

