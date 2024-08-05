تعرف على موعد مباراة الاتحاد وإنتر الودية 2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يواصل الاتحاد استعداده للموسم الجديد، ويستكمل مبارياته في المعسكر الخارجي تحت قيادة المدرب لوران بلان، ويواجه إنتر الإيطالي في ودية جديدة.

ومن المنتظر أن يلعب النمور، أمام إنتر في خامس التجارب الودية على ملعب بريانتيو، بعد الهزيمة من إلتشي وإشبيلية وفارينزي، وريال بيتيس.

وفي التقرير التالي، سنتعرف معًا على موعد مباراة الاتحاد وإنتر الودية التحضيرية لموسم 2024-2025 والقنوات الناقلة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما تفاصيل معسكر ومباريات الاتحاد التحضيرية للموسم الجديد 2024-2025؟

ما موعد مباراة الاتحاد وإنتر الودية التحضيرية لموسم 2024-2025؟

موعد مباراة الاتحاد وإنتر الودية، هو يوم الأربعاء 7 أغسطس 2024، على ملعب بريانتيو.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وإنتر الودية التحضيرية لموسم 2024-2025؟

تنقل المباراة عبر تطبيق STC الذي حصل على حقوق العديد من المباريات في المعسكرات التحضيرية للفرق..

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الاتحاد - إنتر الأربعاء 7 أغسطس 2024،

21:30 مصر والسعودية تطبيق STC بريانتيو

تشكيل الاتحاد المتوقع لمباراة إنتر الودية التحضيرية لموسم 2024-2025