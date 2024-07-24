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أحمد مجدي

موعد مباراة إشبيلية والاتحاد الودية التحضيرية لموسم 2024-2025 والقنوات الناقلة

وديات الأنديةإشبيلية v الاتحادإشبيليةالاتحاد

تعرف على موعد مباراة الاتحاد أمام إشبيلية الودية 2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يواصل الاتحاد استعداده للموسم الجديد، ويستكمل مبارياته في المعسكر الخارجي تحت قيادة المدرب لوران بلان، والمقام في إسبانيا.

ومن المنتظر أن يلعب النمور، أمام إشبيلية الإسباني في ثاني التجارب الودية على ملعب رامون سانشيز بيثخوان، بعد الهزيمة من إلتشي في المباراة الأولى.

وفي التقرير التالي، سنتعرف معًا على موعد مباراة إشبيلية والاتحاد الودية التحضيرية لموسم 2024-2025 والقنوات الناقلة

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما موعد مباراة إشبيلية والاتحاد الودية التحضيرية لموسم 2024-2025؟

موعد مباراة إشبيلية والاتحاد الودية، هو يوم الجمعة 26 يوليو 2024، على ملعب رامون سانشيز بيثخوان.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

المباراة التالية

ما القنوات الناقلة لمباراة إشبيلية والاتحاد الودية التحضيرية لموسم 2024-2025؟

تنقل المباراة عبر قناة الشارقة الرياضية التي حصلت على حقوق العديد من المباريات في المعسكرات التحضيرية للفرق..

المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
إشبيلية - الاتحادالجمعة 26 2024،
23:00 مصر والسعودية		الشارقة الرياضيةرامون سانشيز بيثخوان

تشكيل الاتحاد المتوقع لمباراة إشبيلية الودية التحضيرية لموسم 2024-2025:

التشكيل| 4-5-1
حراسة المرمى

محمد المحاسنة

خط الدفاعحسن كادش - لويس فيليبي - سعد آل موسى - فواز الصقور
خط الوسطفابينيو - أحمد الغامدي - فيصل الغامدي - عوض الناشري = جوتا فيليبي
خط الهجومكريم بنزيما
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