تعرف على موعد مباراة الاتحاد أمام إشبيلية الودية 2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يواصل الاتحاد استعداده للموسم الجديد، ويستكمل مبارياته في المعسكر الخارجي تحت قيادة المدرب لوران بلان، والمقام في إسبانيا.

ومن المنتظر أن يلعب النمور، أمام إشبيلية الإسباني في ثاني التجارب الودية على ملعب رامون سانشيز بيثخوان، بعد الهزيمة من إلتشي في المباراة الأولى.

وفي التقرير التالي، سنتعرف معًا على موعد مباراة إشبيلية والاتحاد الودية التحضيرية لموسم 2024-2025 والقنوات الناقلة

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ما موعد مباراة إشبيلية والاتحاد الودية التحضيرية لموسم 2024-2025؟

موعد مباراة إشبيلية والاتحاد الودية، هو يوم الجمعة 26 يوليو 2024، على ملعب رامون سانشيز بيثخوان.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة إشبيلية والاتحاد الودية التحضيرية لموسم 2024-2025؟

تنقل المباراة عبر قناة الشارقة الرياضية التي حصلت على حقوق العديد من المباريات في المعسكرات التحضيرية للفرق..

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب إشبيلية - الاتحاد الجمعة 26 2024،

23:00 مصر والسعودية الشارقة الرياضية رامون سانشيز بيثخوان

تشكيل الاتحاد المتوقع لمباراة إشبيلية الودية التحضيرية لموسم 2024-2025: