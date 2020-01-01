موعد مباراة الاتحاد والفيصلي في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد الفيصلي في الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وما هي القنوات الناقلة؟

يستعد الاتحاد للارتحال إلى ملعب مدينة المجمعة الرياضية ليحل ضيفًا على الفيصلي، في المباراة المزمع إقامتها لحساب الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واسترد العميد جزءًا من شخصيته في الفترة الأخيرة بعد الميركاتو القوي الذي قام به، ما جعله يفوز في الديربي على الأهلي ثم يتعادل مع التعاون ويصل إلى النقطة الخامسة ولا يبتعد كثيرًا عن مراكز القمة.

الفيصلي بدوره حظيّ ببداية مميزة للغاية بالفوز في مباراتين والتعادل في اثنتين آخرتين، ليحتل بذلك المركز الثاني مؤقتًا برصيد 8 نقاط لحين استكمال مباريات الجولة الرابعة.

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مباراة ستكون صعبة للغاية على النمور، فالفيصلي من عاداته الدائمة إرهاق الكبار، إلى جانب الإمكانيات الفنية المميزة التي يمتلكها هذا الموسم.

في هذا التقرير نستعرض معًا موعد مباراة الاتحاد والفيصلي وما هي القنوات الناقلة.

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ما هو موعد مباراة الاتحاد والفيصلي؟

موعد مباراة الاتحاد أمام الفيصلي هو الإثنين الموافق 23 نوفمبر 2020، الموافق 8 ربيع الآخر 1442 هجريًا، على ملعب مدينة المجمعة.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 17:45 بتوقيت السعودية، 16:45 بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والفيصلي؟

تُنقل فعاليات بطولة الدوري السعودي على القنوات الرياضية السعودية، وستذاع مباراة الاتحاد والفيصلي عبر شاشتها كالعادة..

أما إذا لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفزيون، فيمكنك متابعة البث المباشر للمباراة الذي يقدمه موقع جول والذي ينطلق قبل نصف ساعة من المباراة.