موعد مباراة الاتحاد والطائي في الدوري السعودي 2021-22 والقنوات الناقلة

يستضيف نادي الاتحاد نظيره الطائي على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضيةن وذلك في الجولة 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

يواصل الاتحاد هذا الموسم صحوته التي بدأها الموسم الماضي، حيث ينافس بقوة على مراكز الصدارة في جدول ترتيب الدوري السعودي، ويحتل المركز الثالث برصيد 23 نقطة، بفارق نطتين فقط عن الشباب وضمك.

أما نادي الطائي، فهو في مؤخرة جدول الترتيب، وذلك بعد أن جمع 10 نقاطٍ فقط من 11 مباراة خاضها في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان هذا الموسم.

جدول مباريات الاتحاد في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة الاتحاد ضد الطائي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما هو موعد مباراة الاتحاد ضد الطائي؟

موعد مباراة الاتحاد ضد الطائي في الجولة 13 من الدوري السعودي هو غدًا السبت 27 نوفمبر 2021.

وتنطلق صافرة بداية المباراة الساعة 7:40 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 6:40 بتوقيت القاهرة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والطائي؟

تذاع مبايات الدوري السعودي على قنوات SSC التي تم إطلاقها بداية الموسم، وتتواجد على القمر الصناعي عرب سات وعلى الإنترنت على شاهد.

ويمكنك أيضًا متابعة البث المباشر لمباراة الاتحاد والطائي عبر النسخة العربية من جول، والذي يبدأ قبل الصافرة بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الاتحاد - الطائي السبت 27 نوفمبر 2021،

19:40 السعودية، 18:40 مصر SSC1 الجوهرة المشعة

التشكيل المتوقع للاتحاد

يغيب عن مباراة الطائي زياد الصحفي بعد حصوله على البطاقة الحمراء في مباراة الفتح الأخيرة في الدوري السعودي، ومن المتوقع أن يعتمد المدرب كوزمين كونترا على التشكيل التالي..

التشكيل | 4-2-3-1

مارسيلو جروهي

مهند الشنقيطي - حمدان الشمراني - أحمد حجازي - سعود عبد الحميد

عبد الإله المالكي - كريم الأحمدي

عبد الرحمن العبود - إيجور كورونادو - عبد العزيز البيشي

رومارينيو

التشكيل المتوقع للطائي

يغيب عن الطائي في مباراة الاتحاد البرازيلي مارسيلو فيريرا للإصابة، ومن المتوقع أن يبدأ المدرب لويس سييرا بالتشكيل التالي..

#صور📸 تمارين الفريق الأول على الملعب الرديف في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة استعدادا لمباراة الاتحاد غدا

.#الطائي #فارس_الشمال 🤍 pic.twitter.com/HxhFo6j3Sd — نادي الطائي السعودي (@tai1381) November 26, 2021

التشكيل | 4-2-3-1

مارتين لوكوف

إبراهيم الزبيدي - لوساو - حسن الجبيري - عبد العزيز مجرشي

حامد فلاته - عبد العزيز الحرابي

نوليدج موسونا - أمير سعيود - أسامة الخلف

سيباس ماليلي