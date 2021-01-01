موعد مباراة الاتحاد وأبها في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الاتحاد القادمة أمام أبها في الجولة الثالثة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وما هي القنوات الناقلة؟

يستقبل الاتحاد بملعب الجوهرة المشعة نظيرة أبها، في مباراة هامة تجمع بينهما لحساب الجولة الثالثة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويواصل النمور الحالة الاستثنائية التي يعيوشها هذا الموسم، فبعد أن تمكنوا من الوصول إلى نهائي كأس العرب للأندية الأبطال، حققوا نصرًا ثمينًا على ضمك بهدف نظيف بالجولة الماضية.

يحتل الاتحاد حاليًا المركز الرابع برصيد 21 نقطة وبفارق 4 نقاط فقط عن الصدارة، حلم العودة للقب الدوري بات يملأ قلوب جميع جماهير العميد حاليًا، لذلك فعبور أبها بات ضروريًا.

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في الوقت نفسه فإن خصم كتيبة كاريلي تحسن كثيرًا في الآونة الأخيرة، ما يتبلور في فوزيه المتتاليين على العين والفيصلي والذي أوصله للمركز الثامن برصيد 17 نقطة.

في هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة الاتحاد وأبها وما هي القنوات الناقلة؟

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ما هو موعد مباراة الاتحاد وأبها؟

موعد مباراة الاتحاد وأبها هو الخميس الموافق 14 يناير 2021، الموافق 1 جمادى الآخر 1442 هجريًا، بملعب الجوهرة المشعة.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة وعشر دقائق بتوقيت مصر، السابعة وعشر دقائق بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وأبها؟

تُنقل فعاليات بطولة الدوري السعودي على القنوات الرياضية السعودية، وستذاع مباراة الاتحاد وأبها عبر شاشتها كالعادة..

أما إذا لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفزيون، فيمكنك متابعة البث المباشر للمباراة الذي يقدمه موقع جول والذي ينطلق قبل نصف ساعة من المباراة.