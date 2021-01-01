موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد الوحدة في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الاتحاد ضد الوحدة في الجولة 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020-2021، وما هي القنوات الناقلة للمباراة؟

يستضيف نادي الاتحاد نظيره الوحدة على الملعب الرديف بمدينة الملك عبد الله الرياضية، وذلك في إطار الجولة 22 من الدوري السعودي 2021.

حقق العميد انتصارًا هامًا في الجولة السابقة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان على الوحدة بأربعة أهدافٍ لهدف، لينجح أخيرًا في خطف المركز الثالث من الجار والغريم التقليدي الأهلي السعودي، حيث أصبح رصيده 35 نقطة بالتساوي مع الراقي، لكن النمور متفوقون بأفضلية المواجهات المباشرة.

على الجانب الآخر، خسر الوحدة في مباراته الأخيرة من الباطن بالثلاثة، وذلك بعد أن فاز عليه التعاون بهدفين، ليتراجع الفريق إلى المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 27 نقطة.

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وفي الأسطر التالية، نتعرف على موعد مباراة الاتحاد ضد الوحدة والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة الاتحاد ضد الوحدة؟

موعد مباراة الاتحاد والوحدة في الجولة 22 من الدوري السعودي هو يوم الجمعة 5 مارس 2021، الموافق 21 رجب 1442 هجريًا

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة الساعة 8:35 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 7:35 مساءً بتوقيت القاهرة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والوحدة؟

تمتلك شبكة القنوات الرياضية السعودية، حقوق بث مباريات الدوري السعودي للمحترفين بشكل حصري عبر شاشاتها، وبطبيعة الحال ستقوم بإذاعة المباراة.

وإن لم تستطع المشاهدة عبر التلفاز، يمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الاتحاد والوحدة عبر موقع جول، والذي يبدأ قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.