موعد مباراة الاتحاد القادمة في كأس الملك 2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد الخلود في كأس الملك 2024 والقنوات الناقلة..

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يطمح الاتحاد لطمأنة أنصاره بانتصار يفترض أن يكون في المتناول حين يواجه الخلود في دور الـ 32 من كأس الملك 2024 الذي يحمل الهلال لقبه.

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الاتحاد كان قد وصل إلى نصف نهائي النسخة الماضية قبل أن ينقاد لخسارة أمام الهلال الذي أحرز اللقب فيما بعد.

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في السطور التالية نستعرض لكم موهد مباراة الاتحاد القادمة ضد الخلود في كأس الملك 2024 والقنوات الناقلة..

ما هو موعد مباراة الخلود والاتحاد في كأس الملك 2024؟

موعد مباراة الخلود والاتحاد في كأس الملك 2024 هو يوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 على ملعب نادي الحوم.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت السعودية ومصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الخلود والاتحاد في كأس الملك 2024؟

تذاع مباريات كأس الملك السعودي عبر قنوات "SSC" ستجد مباراة الخلود والاتحاد على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم مشاهدة المباراة عبر تطبيق شاهد.

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المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الخلود - الاتحاد الثلاثاء 26 سبتمبر 2023

21:00 السعودية ومصر SSC نادي الحزم

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