موعد مباراة الاتحاد القادمة في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد التعاون في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق الكرة السعودية لمتابعة جولة جديدة من دوري روشن السعودي، بما يحمله من تنافس وحماس لا ينتهي بين كبار الفرق على وجه الخصوص.

وينتظر الكثير من الجماهير المباراة الثانية الاتحاد، والتي يواجه فيها التعاون على ملعب الجوهرة المشعة.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة الاتحاد والتعاون في الجولة الثانية من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

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ما موعد مباراة الاتحاد والتعاون في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة الاتحاد والتعاون في دوري روشن السعودي 2024-2025، هو الخميس 29 أغسطس 2024، على ملعب الجوهرة المشعة.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والتعاون في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تنقل مباراة الاتحاد والتعاون في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر مجموعة قنوات SSC SPORTS.

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