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أحمد مجدي

موعد مباراة الاتحاد القادمة في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

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تعرف على موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد أبها في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة..

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سيكون الاتحاد على موعد مع مواجهة قوية ضد أبها ضمن مباريات الجولة 30 من دوري روشن السعودي 2023-2024.

يدخل الاتحاد المباراة بحالة نفسية سيئة بعد الهزيمة 2-1 في كأس الملك السعودي أمام الهلال والفشل في التأهل إلى النهائي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الاتحاد القادمة في دوري روشن السعودي 2023-2024 ضد أبها والقنوات الناقلة..

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

المباراة التالية

ما موعد مباراة أبها والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة أبها والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو الجمعة 3 مايو 2024 على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت السعودية ومصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة أبها والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري السعودي لكرة القدم عبر شبكة قنوات "SSC" ستجد مباراة أبها والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024 على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم مشاهدة المباراة عبر تطبيق شاهد.

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المباراةالموعدالقنوات الناقلةالملعب
أبها - الاتحادالجمعة 3 مايو2024
21:00 مصر والسعودية		SSCمدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية

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