موعد مباراة الاتحاد ضد العين في الدوري السعودي 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الاتحاد ضد العين في الجولة 29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020-21، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستضيف نادي الاتحاد السعودي في الملعب الرديف لمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة نادي العين، وذلك في الجولة 29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2021.

هذه المباراة هامة بالنسبة للاتحاد، فرغم خسارته اللقب تتواجد منافسة شرسة على المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي بينه وبين التعاون والنصر، وعليه الفوز للاحتفاظ به والعودة لدوري أبطال آسيا.

أما نادي العين، فقد هبط رسميًا من دوري المحترفين السعودي بتواجده في قاع الترتيب برصيد 20 نقطة، بفارق كبير بينه وبين المركز الثالث عشر المتواجد خارج منطقة الهبوط يتخطى 10 نقاط.

جدول مباريات الاتحاد في الدوري السعودي 2020-21 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نستعرض معكم موعد مباراة الاتحاد والعين في الدوري السعودي للمحترفين، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ما هو موعد مباراة الاتحاد ضد العين؟

موعد مباراة الاتحاد والرائد هو يوم الثلاثاء 25 مايو 2021 ميلاديًا، الموافق 13 شوال 1442 هجريًا.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والعين؟

تمتلك شبكة قنوات السعودية الرياضية، حقوق إذاعة مباريات الدوري السعودي، وبطبيعة الحال ستقوم بإذاعة المباراة عبر شاشتها.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة، يمكنك متابعتها عبر موقع جول في خدمة البث المباشر والتي تنطلق قبل المباراة بنصف ساعة تقريبًا.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الاتحاد - العين الثلاثاء 25 مايو 2021،

13 شوال 1442،

21:00 السعودية، 20:00 مصر الرياضية السعودية مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة

التشكيل المتوقع لنادي الاتحاد

يغيب عن الاتحاد في مباراة العين كريم الأحمدي للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء، كما يغيب اللاعب حمد آل منصور للإصابة في مفصل القدم، فيما تعافى الثلاثي حمدان الشمراني وفهد المولد وعبد الرحمن العبود من الإصابة، وسيكونوا جاهزين للمباراة.

نمورنا اليوم 📸 pic.twitter.com/rpif1DB6IP — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) May 22, 2021

التشكيل | 4-2-3-1

مارسيلو جروهي

مهند الشنقيطي - أحمد حجازي - عمر هوساوي - سعود عبد الحميد

برونو هنريكي - عبد الإله المالكي

جاري رودريجيز - رومارينيو - عبد العزيز البيشي

ألكساندر بريوفيتش

التشكيل المتوقع لنادي العين

من المتوقع أن يبدأ المدرب بابلو ماشين بالتشكيل التالي..

التشكيل | 4-4-2

محمد مزيد

يحيى كعبي - أبراهام فريمبونج - باستوس - حسن معاذ

حسين حلواني - جيترسون - بادو ندياي - محمد فؤاد

فيصل الجمعان - عمر السحيمي