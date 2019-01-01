موعد مباراة الإمارات القادمة ضد اليمن في الجولة الأولى من خليجي 24

تعرف على موعد مباراة الإمارات ضد اليمن في الجولة الأولى من كأس الخليج العربي 2019-20 "خليجي 24"

أحمد جمال

يفتح استاد الدحيل أبوابه لاستضافة مباراة الإمارات ضد اليمن في الجولة الأولى من كأس الخليج العربي 2019-20 أو كما هو دارج "خليجي 24"، لكونها النسخة الرابعة والعشرون من البطولة التي تُنظم كل عامين والتي يُشارك فيها دول الخليج، وذلك يوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 ميلادياً، الموافق 29 ربيع الأول 1441 هجرياً.

يدخل المنتخب الإماراتي المباراة وهو يُعاني من سوء النتائج التي يُقدمها في التصفيات المزدوجة المؤهلة كأس العالم وكأس آسيا، حيث يحتل المركز الرابع في المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط فقط من 4 مباريات خاضها حتى الأن، وهو قادم من هزيمتين أمام كلٌا من تايلاند وفيتنام، ولكن على الرغم من ذلك إلا أن الفارق بينه وبين ماليزيا "الوصف" ثلاث نقاط فقط، ولذا فالمنافسة مازالت مُستمرة.

قطر، السعودية والإمارات .. المرشحون للفوز بكأس خليجي 24

على الجانب الآخر يدخل منتخب اليمن لخوض مباريات كأس الخليج العربي 2019-20 وهو بنفس حال منتخب الإمارات، حيث يحتل المركز الرابع من المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط، بينما يفرق بينه وبين أوزبكستان متصدر المجموعة 4 نقاط فقط، ولكن ما يُصعب الأمر هو ثقة المنتخب اليمني المذبذبة بسبب هزيمتهم على ملعبهم أمام منتخب سنغافورة السابقة.

مواعيد مباريات الجولة الأولى من كأس الخليج العربي وجداول المجموعات