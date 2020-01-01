موعد مباراة الأهلي والاتحاد في كأس مصر والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي أمام الاتحاد في نصف نهائي بطولة كأس مصر والمقرر لها على ملعب السويس الجديد، وما هي القنوات الناقلة لهذه القمة؟

يستعد الأهلي لمواجهة صعبة عندما يلتقي مع الاتحاد السكندري مطلع ديسمبر المقبل لحساب نصف نهائي بطولة كأس مصر.

الأهلي في أفضل فتراته على الإطلاق بعدما تمكن من الفوز بدوري أبطال إفريقيا بالفوز على الزمالك بهدفين لهدف، ويسعى لإتمام الثلاثية التاريخية بتحقيق الكأس بعد حسمه للدوري من قبل.

لكن سيتعين على المارد الأحمر أن يتجاوز أولًا نادي مدينة الأسكندرية المدجج بنجوم كثر مؤخرًا ويقوده فنيًا مدرب دائمًا ما يلعب مباريات ضخمة أمام الأهلي، إنه حسام حسن.

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وفي هذا التقرير نستعرض معًا موعد مباراة الأهلي أمام الاتحاد والقنوات الناقلة.

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ما هو موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري؟

موعد مباراة الأهلي أمام الاتحاد هو الثلاثاء 1 ديسمبر 2020، الموافق 16 ربيع الآخر 1442، على ملعب السويس الجديد.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر، التاسعة مساء بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد السكندري؟

تمتلك قناة أون تايم سبورت حقوق بث كأس مصر حصريًا، وبالطبع ستذاع مباراة الأهلي والاتحاد السكندري على شاشتها.

لكن يمكنك متابعة المباراة عن طريق الإنترنت من خلال خدمة البث المباشر التي يقدمها لك موقع جول، والتي تبدأ قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.