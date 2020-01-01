موعد مباراة الأهلي والاتحاد في الدوري المصري والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي أمام الاتحاد في الجولة الثالثة من الدوري المصري، والمقرر لها بملعب الأهلي السلام، وما هي القنوات الناقلة لهذه القمة؟

يستقبل الأهلي على ملعبه وي السلام ضيفه الاتحاد السكندري، في مباراة نارية يوم الإثنين المقبل في إطار الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

وكان من المفترض أن يلتقي المارد الأحمر مع الزمالك في ديربي الكرة المصرية الأكبر، إلا أن السلطات الأمنية قررت تأجيل المباراة إلى أجل غير مسمى.

عوضًا عن مواجهة الفارس الأبيض سيلتقي الأهلي مع الاتحاد، الذي يعيش حالة مميزة رفقة مدربه حسام حسن، بعد فوزه على بيراميدز وتعادله مع سموحة بالجولتين الماضيتين.

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كتيبة بيتسو موسيماني بدورها لم تتلق أي هزيمة أو تفقد أي نقاط حتى الآن، ففي أول جولتين فازت على مصر المقاصة وغزل المحلة، ومؤخرًا فازت على سونيديب في دوري أبطال إفريقيا بالنيجر بهدف نظيف.

مباراة تحمل طابع ثأري بالنسبة للاتحاد بعد أن تمكن بطل إفريقيا من الفوز عليه في نصف نهائي كأس مصر باللحظات الأخيرة الشهر الماضي بهدفين لهدف في السويس.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري والقنوات الناقلة.

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ما هو موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري؟

موعد مباراة الأهلي أمام الاتحاد السكندري هو الإثنين الموافق 28 ديسمبر 2020، بملعب الأهلي وي السلام.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد السكندري؟

تمتلك قناة أون تايم سبورت حقوق بث الدوري المصري الممتاز حصريًا، وبالطبع ستذاع مباراة الأهلي والاتحاد على شاشتها.

لكن يمكنك متابعة المباراة عن طريق الإنترنت من خلال خدمة البث المباشر التي يقدمها لك موقع جول، والتي تبدأ قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة الملعب الموعد القنوات الناقلة الأهلي - الاتحاد الأهلي وي السلام الإثنين 28 ديسمبر 2020،

19:30 مصر، 20:30 السعودية ON TIME SPORT

التشكيل المتوقع للأهلي

يغيب عن الأهلي الثلاثي عمرو السولية ومحمد مجدي "أفشة" ورامي ربيعة للإصابة بكورونا، كما لن يتواجد موسيماني على دكة البدلاء للسبب ذاته.

ومن المتوقع أن يلعب بطل إفريقيا بالتشكيل الآتي:

🎊 𝑀𝑒𝓇𝓇𝓎 𝒞𝒽𝓇𝒾𝓈𝓉𝓂𝒶𝓈 🎊 to all our fans around the world may you all have a blessed one🎁♥️🎉#MerryXmas #HappyHolidays pic.twitter.com/muYFMWFieX — SC 🇬🇧 (@AlAhlyEnglish) December 25, 2020

التشكيل | 4-2-3-1

محمد الشناوي

علي معلول - أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - محمد هاني

أليو ديانج - حمدي فتحي

محمود عبد المنعم "كهربا" - صلاح محسن - جيرالدو

محمد شريف

التشكيل المتوقع للاتحاد

من المتوقع أن يعتمد العميد حسام حسن على التشكيل الآتي: