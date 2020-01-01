موعد مباراة الأهلي وأسوان، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد نادي أسوان في الجولة 20 من الدوري المصري الممتاز 2020، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين؟

يلتقي النادي الأهلي بنادي أسوان في لقاء بالجولة العشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، ويقام اللقاء يوم الإثنين الموافق 17 أغسطس 2020 على ستاد القاهرة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

يخوض الأهلي اللقاء بعد تعادل مع فريق الإنتاج الحربي في آخر لقاءاته في الدوري، وهذا التعادل غير مؤثر في جدول ترتيب الدوري المصري لكنه مؤثر في جمهور المارد الأحمر الذي اعتاد على المكسب وبالأخص هذا الموسم بعد تحقيق 16 فوز متتالي في الدوري.

نادي أسوان صاحب المركز 13 والذي حصد 19 نقطة من 19 مباراة، حيث تمكن من تحقيق الفوز في 4 لقاءات، وتعادل في 7 لقاءات، وخسر 8 لقاءات، وكانت آخر لقاءات الفريق في الدوري أمام نادي مصر وانتهى اللقاء بالتعادل 1-1، ويبحث فريق أسوان عن الخروج ولو بنقطة وحيدة أمام الشياطين الحمر المتصدر، بينما يبحث المارد الأحمر عن تحقيق الفوز حتي يستعيد الثقة قبل مباراة الديربي أمام الغريم المعتاد نادي الزمالك والتي من المقرر أن تقام يوم السبت 22 أغسطس 2020.

المزيد من الفرق

وفي هذا التقرير نتعرف على موعد مباراة الأهلي ضد نادي أسوان والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة الأهلي وأسوان؟

موعد مباراة الأهلي وأسوان هو يوم الإثنين 17 أغسطس 2020 ميلادياً، الموافق 27 ذو الحجة 1441 هجرياً، على ستاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في المباراة الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.4

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد أسوان؟

تمتلك قناة أون تايم سبورت حقوق بث الدوري المصري الممتاز حصريًا، وبالطبع ستذاع مباراة الأهلي وأسوان على شاشتها.

لكن يمكنك متابعة المباراة عن طريق الإنترنت من خلال خدمة البث المباشر التي يقدمها لك موقع جول، والتي تبدأ قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة الملعب الموعد القنوات الناقلة الأهلي - أسوان ستاد القاهرة الإثنين 17 أغسطس 2020،

21:00 مصر، 22:00 السعودية ON TIME SPORT

ما هو التشكيل المتوقع للأهلي؟

يعاني الأهلي من غياب عدد من اللاعبيه بداعي الإصابة، حيث يغيب محمد محمود وكريم نيدفيد وسعد سمير بداعي الإصابة، فيما عاد ياسر إبراهيم للتدريبات الجماعية، وبالطبع سيغيب عن القائمة رمضان صبحي بعد انتهاء علاقته بالنادي الأهلي وشريف إكرامي.

التشكيل | 4-2-3-1

محمد الشناوي

علي معلول - أيمن أشرف - محمود متولي - محمد هاني

عمرو السولية - أليو ديانج

جيرالدو - محمد مجدي أفشة - جونيور أجايي

مروان محسن