موعد مباراة الأهلي السعودي ضد الفتح والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي السعودي ضد الفتح في الجولة 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2021، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستعد الأهلي لأن يحل ضيفًا ثقيلًا على الفتح، في مباراة هامة ستقام بينهما على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية، لحساب الجولة الرابعة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

قلعة الكؤوس تعيش فترة من الأسوأ لها على مدار الموسم بعد الخسارة في أربع مباريات متتالية آخرهم في الكلاسيكو أمام النصر بهدفين لهدف، ليكون مستقبل المدرب فلادان على المحك بشدة.

يحتل الأهلي حاليًا المركز الخامس برصيد 35 نقطة وبفارق عشر نقاط عن صاحبي الصدارة الشباب والهلال، وبفارق الأهداف عن التعاون صاحب المركز الرابع المؤهل للمنافسات الآسيوية العام المقبل.

الفتح هو الآخر ليس في أفضل أحواله، فالفريق يأتي بالمركز الثالث عشر برصيد 28 نقطة بفارق نقطة واحدة عن مراكز الهبوط، ولكنه مؤخرًا استعاد عافيته بانتصار على الباطن بهدفين نظيفين.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة الأهلي والفتح وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ما هو موعد مباراة الأهلي والفتح؟

موعد مباراة الأهلي والفتح هو السبت الموافق 20 مارس 2021، الموافق 7 شعبان 1442 هجريًا، بملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والفتح؟

تمتلك شبكة قنوات السعودية الرياضية، حقوق إذاعة مباريات الدوري السعودي، وبطبيعة الحال ستقوم بإذاعة المباراة عبر شاشتها.

وإن لم تستطع المشاهدة، يمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الأهلي والفتح عبر موقع جول والذي سيبدأ قبل المباراة بنصف ساعة تقريبًا.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الفتح - الأهلي السبت 20 مارس 2021،

7 شعبان 1442،

18:30 السعودية، 17:30 مصر الرياضية السعودية مدينة الأمير عبد الله بن جلوي

التشكيل المتوقع لنادي الفتح

من المتوقع أن يبدأ المدرب يانيك فيريرا بالتشكيل التالي..

#الفتح يواصل الاعداد للأهلي و الثلاثي "مروان وباتنا و تي فريدي" يكتفي بتمارين إسترجاعية .



💙💚 pic.twitter.com/cjJH3wbmPi — نادي الفتح السعودي (@FatehClub) March 18, 2021

التشكيل | 4-4-1-1

ماكسيم كوفال

توفيق بوحميد - مروان سعدان - عمار الدحيم - نواف بوشل

هلال سوداني - محمد الفهيد - سفيان بن دبكة - مراد باتنا

كريستيان كويفا

ميتشيل تي فيردي

التشكيل المتوقع للأهلي السعودي

يغيب عن الأهلي السعودي في مباراة الرائد محمد الخبراني ومعتز هوساوي للإصابة، كما يفتقد الراقي لإدريس فتوحي لتراكم البطاقات الصفراء، أما موقف ساريتش ونيانج فيبقى في يد فلادان بعد تقرير الجهاز الطبي بجاهزيتهما.

📸 لقطات من تدريبات الفريق الكروي الأول مساء اليوم، استعداداً لمواجهة "الفتح" ⚽️#الأهلي_الفتح pic.twitter.com/76mfI44Puv — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) March 18, 2021

التشكيل | 4-1-4-1

محمد العويس

لوكاس ليما - محمد آل فتيل - طلال العبسي - عبد الله حسون

نوح الموسى

عبد الرحمن غريب - علي الأسمري - حسين المقهوي - سلطان مندش

عمر السومة