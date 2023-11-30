موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الرائد في الجولة السادسة عشر من دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

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مباراة جديدة يطمح من خلالها الأهلي في السير بشكل أفضل في دوري روشن السعودي 2023-2024 بعد بداية متذبذبة بعض الشيء لكن تلتها بعض الاستفاقة، وسيطمح للخروج بنقاط المباراة كاملة أمام الرائد عندما يستضيفه في الجولة السادسة عشر من المسابقة.

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وكان الأهلي قد عاد من دوري يلو من أجل المنافسة بأكبر قدر ممكن على الألقاب، مستعينًا بصفقات صيفية هامة أبرزها النجم الجزائري رياض محرز وروبرتو فيرمينو وفرانك كيسييه وجابري فيجا.

ونجح الأهلي في تحقيق فوزًا كبيرًا على أبها في الجولة الماضية بستة أهداف دون رد، وسيسعى لمواصلة الانتصارات أمام الرائد للاقتراب أكثر من القمة.

أما الرائد فيعاني بشكل كبير هذا الموسم، ويحتل المركز قبل الأخير من سلم الترتيب، وسيطمح للخروج بنتيجة إيجابية أمام الراقي، تساعده في مشواره للهروب من مناطق الهبوط.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الأهلي والرائد في دوري روشن السعودي 2023-2024 ضد الشباب والقنوات الناقلة..

ما هو موعد مباراة الأهلي والرائد في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة الأهلي والرائد في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو يوم السبت 9 ديسمبر 2023 على مدينة الملك فهد الرياضية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 18:00 بتوقيت السعودية، 17:00 بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرائد في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة الأهلي والرائد على شاشتها.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الأهلي - الرائد السبت 9 ديسمبر 2023،

18:00 السعودية، 17:00 مصر SSC مدينة الملك فهد الرياضية

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