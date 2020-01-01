موعد مباراة الأهلي ضد استقلال دوشنبه، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد استقلال دوشنبه في الملحق المؤهل لدوري أبطال أسيا 2019-20، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

أحمد جمال

يستعد النادي الأهلي لمواجهة فريق استقلال دوشنبه ضمن الملحق المؤهل لدوري أبطال أسيا 2019-20 يوم الثلاثاء القادم 28 يناير 2020 ميلادياً، الموافق 3 جمادى الآخر 1441 هجرياً، والتي تستضيفها مدينة الملك عبدالله الرياضية "ملعب الجوهرة" بمدينة جدة، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

يأتي خوض الراقي لهذه المباراة نظراً لحصوله على المركز الرابع في الدوري السعودي موسم 2018-19، خلف كلًا من النصر الذي تُوج بالبطولة، والهلال الذي حاز على الوصافة، ومن ثم التعاون الذي كان مفاجأة الموسم الماضي واستطاع أن يقتنص المركز الثالث بفارق نقطة واحدة فقط عن الأهلي .

جميع الدلائل تُشير لترجيح كفة الامبراطور في المباراة واقترابه من التأهل على حساب الفريق الطاجيسكتاني الذي حقق لقب الدوري في الموسم الماضي برصيد 51 نقطة، وبفارق خمسة عشر نقطة كاملة عن الوصيف، ليتأهل إلى دوري أبطال أسيا ويحقق المفاجأة مرة أخرى بإقصائه لفريق لوكوموتيف طشقتد بعد الفوز بهدف دون رد خارج أراضيهم.

لا شك أن الكفة ترجح الأهلي ولكن هذا لا يمنع أن كرة القدم لا تعترف سوى بالنتيجة النهائية التي تتحقق داخل المستطيل الأخضر، وتأهل الفريق الطاجيسكتاني على حساب فريق مثل طشقتد تعد نذير للراقي لأخذ المباراة على محمل الجد للتأهل وحجز مقعداً في دور المجموعات.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباراة الأهلي ضد استقلال دوشنبه في الملحق النهائي المؤهل لدوري أبطال آسيا 2019-20، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

الأهلي يكشف حجم إصابة عمر السومة

موعد مباراة الأهلي واستقلال دوشنبه والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة الأهلي - استقلال دوشنبه مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة" الثلاثاء 28 يناير 2020،

3 جمادى الآخر 1441،

20:30 السعودية، 19:30 مصر الرياضية السعودية

الغيابات والتشكيل المتوقع للأهلي

يغيب عن الأهلي في مباراة استقلال دوشنبه المهاجم مهند عسيري بداعي الإصابة، والذي سافر إلى دبي لإجراء جراحة في الركبة، كما سيغيب عمر السومة أيضاً الذي تعرض لخلع في الكتف في مباراة الفريق الأخيرة أمام الرائد، بينما لن يغيب عن الراقي أي لاعب أخر.

شارك محترف الفريق الكروي الأول بالنادي #الأهلي الجزائري يوسف بلايلي في التدريبات الجماعية مساء اليوم، بعد غيابه عن مواجهة "الرائد" بداعي الإصابة. pic.twitter.com/oA9ys4WDce — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) January 24, 2020

من المتوقع أن يلعب الراقي بنفس التشكيل المعتاد له وبطريقة (4-4-2)،ففي حراسة المرمى سيدفع جروس بياسر المسيليم، وفي خط الدفاع سيتواجد سعيد المولد ومحمد الخبراني ومحمد آل الفتيل ولوكاس ليما، وفي خط الوسط سيتم الدفع بجوزيف دي سوزا وعبدالفتاح عسيري ويوسف البلايلي وساريتش، وستتكون ثنائية الهجوم من دجانيني تافاريس وحسين المقهوري.

التشكيل | 4-4-2