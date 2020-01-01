موعد مباراة بيراميدز ضد الاتحاد السكندري والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة بيراميدز ضد الاتحاد السكندري في الجولة الأولى من الموسم الجديد 2020-21 في الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة وأكثر..

في المباراة الافتتاحية للناديين في الدوري المصري الموسم الجديد 2020-21، يحل الاتحاد السكندري ضيفًا على نادي بيراميدز في لقاء قوي بين فريقين كبيرين.

بيراميدز بعد أن أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث بعد منافسة قوية مع الزمالك على المركز الثاني، يحاول أن يبدأ بداية قوية للموسم الجديد لضمان المنافسة على لقب الدوري.

بينما الاتحاد السكندري أنهى الموسم الماضي بالمركز العاشر، لكن قدم مستوى متميز أمام الأهلي بكأس مصر وكان قريب من المكسب لكن المارد الأحمر استطاع تأمين الفوز في الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.

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وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباراة بيراميدز ضد الاتحاد والقنوات الناقلة.

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ما هو موعد مباراة بيراميدز ضد الاتحاد السكندري في الدوري المصري؟

من المقرر أن تقام المباراة التي تجمع بين بيراميدز والاتحاد يوم السبت 12 ديسمبر في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر، السادسة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز ضد الاتحاد السكندري؟

تمتلك قناة أون تايم سبورت حقوق بث الدوري المصير حصريًا، وبالطبع ستذاع مباراة بيراميدز والاتحاد على شاشتها.

لكن يمكنك متابعة المباراة عن طريق الإنترنت من خلال خدمة البث المباشر التي يقدمها لك موقع جول، والتي تبدأ قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة الملعب الموعد القنوات الناقلة بيراميدز - الاتحاد ستاد الدفاع الجوي السبت 12 ديسمبر 2020،

27 ربيع الآخر 1442،

17:00 مصر، 18:00 السعودية ON TIME SPORT

التشكيل المتوقع لبيراميدز

من المتوقع أن يبدأ المدير الفني لبيراميدز رودولفو أروبارينا بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-2-3-1

أحمد الشناوي

أحمد أيمن منصور - علي جبر - ويلفريد كانون - عبد الله بكري

نبيل عماد - محمد فتحي

محمد فاروق- عبد الله السعيد - محمد حمدي

جون أنطوي