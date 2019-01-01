موعد مباراة الأردن ضد الكويت، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الأردن القادمة ضد الكويت في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، والتي سيستضيفها استاد عمان الدولي

أحمد جمال

يفتح استاد عمان الدولي أبوابه لاستضافة مباراة الأردن ضد الكويت يوم 10 أكتوبر 2019 ميلاديا، الموافق 11 صفر 1441 هجرياً، وذلك في الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لمونديال 2022.

خاض المنتخب الأردني مباراة واحدة فقط والتي كانت ضد تايبيه الصينية، واستطاع أن ينتصر فيها بهدفين مقابل هدف ليحتل المركز الثالث من جدول ترتيب المجموعة الثانية التي تضم أيضاً منتخب أستراليا ومنتخب نيبال.

على الجانب الآخر فمنتخب الكويت خاض مباراتين حتى الآن، وعلى الرغم من هزيمته في الجولة السابقة على يد أستراليا بثلاثية دون رد، إلا أنه يتصدر جدول الترتيب حتى الآن بفارق الأهداف بعد انتصاره على نيبال في الجولة الأولى بسبعة أهداف دون رد، ولذا فالمباراة ستكون في غاية القوة والصعوبة من كلا الفريقين.

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موعد مباراة الأردن والقنوات الناقلة

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المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة الأردن - الكويت استاد عمان الدولي الخميس 10 أكتوبر 2019،

11 صفر 1441،

19:00 السعودية، 18:00 مصر Jordan Sport - Kuwait Sport

الغيابات والتشكيل المتوقع للأردن

من المتوقع أن يستمر البلجيكي بروكيلمانس بنفس التشكيل الذي أعتادنا عليه، وبطريقة (4-2-3-1) وبتشكيلة تضم كلٌا من:

التشكيل | 4-2-3-1

عامر شفيع

سالم العجالين - طارق خطاب - أنس بني ياسين - فراس شلباية

خليل بني عطية - بهاء عبد الرحمن

ياسين البخيت - سعيد مرجان - موسى التعمري

يوسف الرواشدة

الغيابات والتشكيل المتوقع للكويت

من المتوقع أن يلعب المنتخب الكويتي المباراة المقبلة ضد الأردن بنفس التشكيل الذي تفوق به على تايبيه الصينية وأستراليا، وبطريقة (4-3-2-1) وتضم كلٌا من:

التشكيل | 4-3-2-1